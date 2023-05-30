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痠痛貼布有「副作用」！ 醫師警告「多貼無效」：小心傷腎

（示意圖／unsplash）

▲痠痛貼布使用過度會造成腎臟的負擔。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

痠痛貼布不要貼超過2個部位！復健科醫師李炎諭近日在臉書發文表示，曾遇過求診個案，對方脫下外套後發現雙肩、雙肘還有脖子竟都貼滿痠痛貼布。他表示，痠痛貼布雖然比口服消炎止痛藥物更不傷腎，但多貼不僅不會增加效果，反而還會增加腎臟負擔，更有可能引發皮膚起疹、過敏等副作用。

醫師李炎諭28日在臉書專頁《李炎諭醫師的復健聊天室》貼出梗圖分享痠痛貼布的相關知識，例如痠痛貼布適用於各類型肌肉、韌帶、關節、骨頭發炎等症狀，但使用時須注意貼上的時間和副作用2大重點，每次使用時間約為4至6小時，建議勿超過6小時，否則容易引起皮膚起疹、過敏等狀況，甚至會增加腎臟負擔問題。

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痠痛貼布「副作用」一次看！　醫：注意「2大使用重點」

▲李炎諭列舉痠痛貼布的注意事項。（圖／翻攝自臉書／《李炎諭醫師的復健聊天室》）

此外，李炎諭也分享使用痠痛貼布的方法，首先要先清潔皮膚表面、擦拭乾燥後，再貼在軟組織痠痛的部位，且需要避開有皮疹、傷口、潰瘍等問題的皮膚部位。「最後要提醒一下，一次建議不要貼超過兩個部位哦，貼太多一樣會增加腎臟的負擔哦！」

至於貼布造成腎臟負擔的問題，李炎諭進一步澄清，其實連續2週每天使用痠痛貼布應該是安全的，甚至比口服消炎止痛藥物更不傷腎，但一般指引建議連續使用消炎止痛藥物不宜超過3個月，甚至不宜超過1個月。若都依照藥物的使用說明書使用，且沒有連續使用1個月以上，就不用過度擔心腎臟問題。

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