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「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家示警：下半年不太妙

距離上次有颱風登陸台灣已經是2019年8月。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲距離上次有颱風登陸台灣已經是2019年8月。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

圖文／CTWANT

台灣已經將近4年沒有颱風登陸，上一次是2019年8月的白鹿颱風，這次的中颱瑪娃也閃過，沿東方海面北上。對此，氣象達人彭啟明就針對「很久沒有颱風登陸台灣」解釋，更坦言下半年不太妙。

「用什麼方式解釋很久沒颱風登陸台灣呢？」氣象達人彭啟明指出，用全球暖化太誇大、用護國神山太誇張，而且沒根據、用總統好運八字重太穿鑿附會，完全就是統計或機率問題。其實還是有颱風，只是缺乏強颱登陸，接著點出圖中有上百條颱風軌跡，還是有很多小空間沒颱風通過，而台灣剛好落在其中，不過統計上一定會再有的，因此防颱準備的演練和精進很重要

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颱風還是有機率登陸。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲颱風還是有機率登陸。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

彭啟明這幾天聽到很多人分享參加畢業典禮的心得，因為太久沒有實體活動，過程不太熟練，很多傳統也都消失，他猜測颱風來的時候可能也會這樣，但兩者不同，「畢典只是儀式感與回憶，颱風可是災情！」

海溫溫度很高，加上聖嬰發展，不是好現象。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

▲海溫溫度很高，加上聖嬰發展，不是好現象。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）

此外，彭啟明更提醒，今年的海溫溫度很高，不是一個好兆頭，尤其下半年聖嬰現象發展，恐怕會再創新高，這也可能會影響颱風大氣溫度，後續要持續觀察。

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近4年「無颱風登台」原因找到了！專家：不太妙

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