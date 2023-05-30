媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

▲女子年幼時遭媽媽遺棄，結果媽媽年老重病後，才反過來找她要求撫養照料，讓她很是傷心。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

「多少事情死在家務事不可外揚這句話」！一名女網友透露，媽媽前後嫁了4任丈夫，一共有5個小孩，然而母親從小到大未曾撫養過她們，直到生病了才來找子女照顧，即便如此自己還是渴望有個媽媽，所以願意和對方相認，誰知生母竟要她別管小孩的死活，顧好她跟自己就好，1句話終於讓她徹底死心。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，表示突然接到媽媽的老闆來電，說是一整天聯絡不上她媽，60多歲的年紀了又是獨居老人，很危險、身體也不好，指責為何子女們，都沒有人去陪伴她同住？她遲疑很久，最後才用訊息回覆對方說，會請媽媽居住社區的警衛去查探是否無恙。

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原PO透露，「我媽的四任丈夫，五個小孩裡，只有我跟二姐（已歿）肯跟她相認，還會理會她的事情，所以並不是我們不孝。她並沒有撫養過我們五個小孩任何一個小孩，直到她生病了，才來找我們，希望我們能撫養她。她有什麼狀況，我還是會出面處理。」

女網友回憶，「9歲～12歲的四年，她逢年過節會回來看我。我願意認她，也只是那四年的逢年過節，看過她回來找我，所以即便她會背著阿嬤，用布袋針刺我的膝蓋，用尖尾梳刮我的大腿。我都沒想過跟阿嬤告狀，因為我很想有一個媽媽。」

▲女網友的發文。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO提到，「12歲，最後一次見到她，那天是有獎學金的申請書，要阿嬤簽名。我堅持出門找阿嬤，她不允許我出門找阿嬤，情急之下拿鐵棍要打斷我的小腿。我才徹底抓狂，衝去拿把她的行李丟到大馬路，破口大罵要她再也別回來」，之後母女便斷聯了24年，直到媽媽生病了，才再度出現在自己面前」。

女網友透露，「她曾經親口，要我別管我的小孩的死活了，顧好她跟我自己就好了，小孩長大會賺錢了，再去找他們就好，直到那一刻我才真正的死心，只有逢年過節匯錢給她，不想再見面」。

貼文曝光後，網友紛紛留言打氣「妳已經很厲害了，還願意叫她一聲媽」、「加油，妳已經很好了，還寄錢給她」、「父母不慈，子女何以為孝」、「別理會外人的說法，妳的心酸他們又不知」。

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