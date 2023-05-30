中國開罰「低頭族」最高罰900元！　過馬路滑手機慘了

▲大陸多地立法對「低頭族」開罰。（圖文／CTWANT提供）

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過馬路別滑手機！大陸近日多地針對過馬路的滑手機的「低頭族」開罰，浙江省26日批准修法，而河南在去年11月也立法對低頭族開罰200元人民幣（新台幣約900元）。對此，也引發網友不同的看法。

據《正觀新聞》報導，浙江省人大26日通過寧波的修法，增加行人過馬路不能滑手機的規定，因為低頭族發生意外的事件越來越多，而除了寧波，浙江多地也禁止低頭族的行為，如溫州對低頭族開罰10元人民幣（約新台幣43元）罰款。

據了解，河南在去年11月就立法，對低頭族最高罰200元人民幣（新台幣約900元）。據《新晚報》報導，廈門在今年3月也徵求修法意見，其中討論度最高的就是行人不能在斑馬線上停留或滑手機，妨礙車輛通行，將被開罰50元人民幣（約新台幣216元）。報導稱，在執法單位和專家眼中，制定法規的目的不是罰，而是想喚醒行人的意識和習慣。

此消息一出，有一派網友認為「支持，什麼時候處罰邊走邊抽煙的」、「支持」、「罰的是過馬路時低頭玩手機的。過個馬路一般也就十多秒，忍忍吧，為了自己也為了別人」。

也有人認為「法律法規制訂了一大堆，可惜沒人執法，比如以前訂立的隨地吐痰罰多少，室內吸煙罰多少，誰去執行過了，現在是有法可依但執法必嚴違法必究跟不上」、「最應該立法處罰的是開車使用手機的吧，每次路口紅燈一亮，四周個個都把手機掏出來玩，看得入神綠燈亮了都半天不動」。

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