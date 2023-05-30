網傳「超速40公里扣牌半年」6／1 起開罰？　法務部網站解答了

▲網路不斷傳從6月1日起，超速40公里就扣牌6個月。（圖／翻攝自Instagram／hpm_motor）

圖文／CTWANT

立法院在4月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，其中行車速度超過規定之最高時速40公里，將吊扣牌照。而近日卻有網傳該條文將從6月1日起生效，然而根據《全國法規資料庫》網站，該條文生效日期未定。

Instagram帳號「97MR究極山道-BOSS小魚(HPM高動力)」27日發文指出，「監理站單位已公布6/1號開始＃原超限速60公里扣牌6個月，已修法成超速40公里就扣牌#6 個月，請Tag你身邊開快車の朋友…」引起許多網友好奇分享到臉書社團。

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▲目前生效日期仍未定。（圖／翻攝自《全國法規資料庫》）

然而根據法務部《全國法規資料庫》網站顯示，《道路交通管理處罰條例》第43條第一項第二條「行車速度，超過規定之最高時速四十公里，吊扣該汽車牌照六個月」。目前該條文尚未生效，施行日期，由行政院以命令定之，目前生效日期仍未定。

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