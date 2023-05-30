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侯友宜整合成功了！六連霸議員撤申訴　李眉蓁確定出戰左楠立委

▲▼高雄市議員李眉蓁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員李眉蓁初選勝出，遭對手提申訴，所幸侯友宜介入協調後順利整合。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨左楠區立委初選競爭激烈，民調結果原由高雄市議員李眉蓁勝出，不過，同樣投入初選的國民黨六連霸議員陳玫娟因民調僅差0.15%，向黨中央提出申訴。國民黨總統參選人侯友宜為此特地介入協調與整合，而陳玫娟今（30）日正式宣布撤回申訴，全力支持國民黨提名的候選人。

▲▼侯友宜整合左楠初選！六連霸議員撤申訴，李眉蓁將代表藍軍戰立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼侯友宜整合左楠初選！六連霸議員撤申訴，李眉蓁將代表藍軍戰立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼侯友宜整合成功了！六連霸議員陳玫娟撤申訴，李眉蓁確定出戰左楠立委。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨區域立委左楠選區日前進行民調，李眉蓁贏過六連霸議員陳玫娟、五連霸議員陳麗珍勝出，將代表藍營參戰立委。不過，她與第二名的陳玫娟民調僅相差0.15%，不到一通電話的落後差距，讓陳感到意外，也讓支持者充滿疑慮，陳也決定向黨中央提出申訴。

國民黨總統參選人侯友宜從中整合，今（30）日上午7點半，在侯友宜及高雄市黨部主委黃昭順的共同見證下，陳玫娟宣布撤回此次初選民調申訴，將全力支持國民黨提名的候選人。

她表示，為了中華民國和台灣人民的未來，在2024關鍵一戰只有團結國民黨才能贏得勝選，自己願意顧全大局撤回申訴，並全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。

▲▼3年前選市長是「越級打怪」！　李眉蓁宣布選立委：贏回來 。（圖／翻攝李眉蓁臉書） 

▲稱3年前選市長是「越級打怪」！李眉蓁黨內初選勝出 。（圖／翻攝李眉蓁臉書）

侯友宜表示，特別感謝玫娟議員的謙讓，這次的大選需要大家團結一心，國民黨才能重返執政、國會過半。「感謝陳玫娟同志的顧全大局，未來國民黨每一位同志都是我們的戰友與夥伴，我們共同努力，為我們深愛的中華民國與台灣這塊土地一起打拚，為人民拚安居樂業的好日子。」

黃昭順則說，她要代表黨部特別感謝陳玫娟議員的大氣，未來每一位同志都是最重要的夥伴，面對2024中華民國關鍵的一戰，更要團結一起打拚，感謝侯友宜總統參選人迅速協調與整合，未來一定會是團結、有戰力的國民黨，明年一起把中華民國贏回來！

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關鍵字：

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