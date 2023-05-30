保證侯友宜民調上漲！　沈富雄揭「三關鍵」：快、狠、辣

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選藍綠白陣營就定位，根據《美麗島電子報》最新公布民調顯示，民進黨主席賴清德支持度35.8%居冠，民眾黨主席柯文哲25.9%居次，國民黨新北市長侯友宜18.3%居末。對此，前立委沈富雄29日表示，「侯友宜的團隊要注意三個字，就是『快、狠、辣』，我保證你侯友宜民調就上來了。」

沈富雄昨日在廣播節目《POP大國民》中指出，侯團隊要注意三件事，第一就是要「快」，節奏要快，現在大家都嫌太慢；第二就是要「狠」，例如死刑犯到底要不要執行，侯友宜直到第二次發言才說「該做的事絕不等待，也絕不妥協」。

沈富雄認為，侯友宜第一次發言就要講得明快，因為台灣是有法治及秩序的國家，治安方面是極右派的國家，極右派國家由警察當總統最恰當不過了，所以碰到這樣的議題就不應該瞻前顧後。台灣社會民間團體雖然會出來罵，但是選總統所有的政策主張不能全贏，很多講法就是要狠。

「不講則矣，一講則辣」，沈富雄強調，第三關鍵就是要「辣」，如果侯友宜發言內容不辛辣，那就少說一點，因為這樣會沖淡其他他講的話，只要「快、狠、辣」，保證侯友宜民調就上來了。此外，他也補充，雖然柯文哲這三點都沒有，但至少他調皮搗蛋，民調就上來了。