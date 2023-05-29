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嘉義市鼓勵跳脫年齡框架寫個人傳記　「全嘉都是作家」百人響應

▲▼ 「全嘉都是作家」百位壯世代報名響應！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「全嘉都是作家」百位壯世代報名響應！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義市政府衛生局辦理「全嘉都是作家」系列活動舉辦招募說明會，聚集了百位50歲以上的在地勇壯世代爭相報名參加，現場氣氛熱絡、十足展現勇壯世代的活力。活動由嘉義市政府衛生局局長廖育瑋、承辦單位壯世代教科文協會說明本次「全嘉都是作家」的精神與課程計畫，從六月開始將透過5場自傳書教學工作坊、20堂自傳書種子人員寫作培訓課程，一連串豐富有趣且紮實的互動課程，帶領嘉義市的勇壯世代完成屬於自己的人生傳記，為自己的生命留下精彩紀錄，讓經典故事不失傳！

▲▼ 「全嘉都是作家」百位壯世代報名響應！ 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，寫作自傳書在回顧過往的生命歷程時，能重新發掘人生點滴、肯定自我、抒發情感，進而療癒自己並讓家人更了解自己，凝聚家庭世代之間的情感，甚至將人生淬煉的智慧傳承給下一代。鼓勵嘉義市勇壯世代一同來寫作，透過參與寫作課程用不同角度認識自己同時達到終身學習、建立社交連結的效果，增添生活樂趣，促進健康老化、實現積極的第三人生目標。

▲▼ 「全嘉都是作家」百位壯世代報名響應！ 。（圖／嘉義市政府提供）

「全嘉都是作家」系列活動中，將帶領嘉義市50歲以上勇壯世代記錄人生章節完成個人的自傳，更進一步協助作品進行微出版與展覽，於六月份陸續開設「教學工作坊」以及「種子人員寫作培訓課程」，透過對話互動式的《從前從前自傳書》作為書寫工具，只要回答書中200道題目，就能輕鬆簡便地完成自己的自傳，無須從零開始，積極培育在地的自傳書引導人員，種下嘉義市人人立傳的文化，持續傳承帶領未來嘉義的勇壯世代完成更多作品！「自傳書工作坊」以及「自傳書種子人員寫作培訓課程」報名資訊將陸續公告於嘉義市政府衛生局官網及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁。

▲▼ 「全嘉都是作家」百位壯世代報名響應！ 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府衛生局積極倡議銀髮世代已蛻變為勇壯世代，打破大眾對於「老」的框架，透過「全嘉都是作家」系列活動，鼓勵長輩打開心房勇於分享，人生的光彩時刻都不是驚滔駭浪，而是與家人相處的平凡時光，讓大家了解書寫自傳「不再是名人限定」，每個人都可以為自己立傳，創造屬於他們世代的銀光價值。

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