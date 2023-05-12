雨後防治病媒蚊關鍵期　嘉市呼籲落實「巡、倒、清、刷」

▲▼ 嘉義市呼籲市民大雨過後儘速加強環境積水容器清除 避免蚊蟲叮咬! 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期嘉義市持續間歇性的大雨，降雨過後，積水易使大量蚊子孳生，嘉義市政府衛生局提醒市民朋友，雨後應加強戶內外整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，將戶外常見輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等容易積水容器澈底清除，並刷洗容器內壁，避免蟲卵附著；頂樓、陽台或地下室，如因雨積水，應儘速疏通排除積水，保持乾燥，以降低病媒蚊孳生。

傳播登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症的病媒蚊皆為埃及斑蚊及白線斑蚊，登革熱常見的症狀有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等，屈公病的症狀與登革熱非常類似，但和登革熱與其他蚊子所傳播的傳染病不同的地方是，部分感染屈公病的病人會有持續數週的倦怠感，有些病患的關節會痛到無法行動，並持續數個月。而茲卡病毒型症狀為發燒合併紅疹、關節疼痛或結膜炎等，婦女若於懷孕期間感染茲卡病毒，可能會產下神經異常的新生兒。

目前國境開放，市民出國旅遊增多，截至今(2023)年5月8日，國內已累計35例境外移入登革熱病例，如計畫前往流行地區如東南亞等國家，應加強防蚊措施，於戶外活動時，應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

返國入境時如有疑似症狀應主動告知機場檢疫人員，或儘速至嘉義市登革熱NS1快篩試劑醫院(嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、臺中榮民總醫院嘉義分院、陽明醫院)就醫輔助診斷並及早通報。如有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症相關問題，可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw），或撥打嘉義市衛生局防疫專線（05-2341150）洽詢。