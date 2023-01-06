中華醫大辦銀髮養生料理烹調班結訓　阿公阿嬤試菜讚不絕口

▲看好高齡社會銀髮飲食市場商機可期，中華醫大開辦銀髮養生料理烹調班，18位學員展示各式料理開心結訓，.台南市勞工局局長王鑫基偕同職訓就服中心主任梁偉玲及華醫師長參觀學員創作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

看好高齡社會來臨銀髮飲食市場商機可期，中華醫事科技大學開辦銀髮養生料理烹調班，18位學員歷經360小時的學科與術科課程訓練，6日舉辦結訓典禮暨成果展示，並邀請社區長者到場試菜品嘗，長輩們對學員成果讚不絕口，直誇銀髮族有口福了。

由台南市勞工局職訓就服中心委託中華醫大餐旅管理系承辦的失業者職業訓練銀髮養生料理烹調班，總共有18位學員參加，經過360小時的訓練，學習超過120道料理，內容包含中西式銀髮養生料理製備、健康養生補氣料理、養生素食料理、經典菜式設計及家常小吃、銀髮養生烘焙及飲品製作等。

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結訓典禮暨成果展於上午11時30分舉行，台南市勞工局局長王鑫基、勞工局職訓就服中心主任梁偉玲、中華醫大副校長洪明權、殷立德、劉保文院長、餐旅系系主任林士民等出席典禮為學員頒發結訓證書。王鑫基局長表示，台灣已是高齡社會，高齡人口不斷成長，銀髮族將是消費市場不可忽視的主流。民以食為天，可見飲食的重要，「銀髮養生料理烹調班」的開辦，就是看準高齡社會銀髮市場的飲食需求，期盼每位學員結訓後都能一展所學，在飲食市場上開創自己的一片天。

為了展現學習成果，學員們使出拿手絕活製作各式銀髮養生料理，並以「銀髮御膳饗健康」為主題，邀請鄰近社區長者到場試菜，品嘗學員製作的銀髮族美食，有鮭魚紅麴薏仁炊飯、棗耆番茄煨獅子頭、香蒜檸檬嫩炸鮮魚、塔香五味素蚵仔酥、當歸藥膳素鰻魚湯、豆漿芝麻戚風蛋糕及百合銀耳羹。

83歲的劉張柏洲和81歲的黃崇演、陳敏榮、80歲的蔡淑女等阿公和阿嬤，掄起筷子逐一品嘗學員們以組合套餐方式製作的15道銀髮養生料理和點心，個個吃得津津有味、讚不絕品，直說學員們的巧思和手藝，道道軟嫩可口，既好入口又美味，鼓勵學員們勇敢創業，以後銀髮族有口福了。

銀髮養生料理烹調班培訓計畫主持人陳南吟副教授表示，有鑑於銀髮族餐飲市場的發展潛力，在兼顧銀髮和健康意識的雙重需求下，以培養具備健康養生概念的銀髮養生料理烹調技術人才為開辦目標，授課老師包含校內專業教師及資深的業界師傅，理論與術科實作兼具，讓參訓學員紮實學習，希望學員們結訓後順利進入職場就業。

值得一提的是，受訓期間學校更安排多家餐飲業界到校進行徵才說明及就業媒合，除讓學員了解就業市場的職缺與工作內容外，更提供學員面試的機會與管道，讓學員充滿信心順利進入職場，達到訓後立即就業的目標。此外，也將繼續輔導學員參加中餐烹調丙級技術士考照，協助學員儲備就業與創業的基礎能量。