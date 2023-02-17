　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

▲永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，前往台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全，強化正確交通安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，前往台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全，強化正確交通安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低高齡者事故發生率，永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，16日前往財團法人台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全的重要性，強化正確的交通安全觀念。

宣導過程透過播放轄內事故影片，提醒民眾要遠離大型車、行人請勿亂穿越車道，過程中現場長者看到都直呼「嚇死人，不遵守交通規則，安捏會死人(台)」，永康分局一方面宣導加強民眾遵守交通規則，另一方面發放發光手環、自行車後車燈、手電筒鑰匙圈給民眾，提醒年長者出外要加強隨身照明設備，清晨夜晚穿亮衣，現場與長者互動良好，長者聆聽演講中頻頻點頭，希望永康分局下次再前往宣導。

▲永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，前往台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全，強化正確交通安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局表示，交通安全宣導團會不定期針對高齡長者聚會場所，前往交安宣導及防禦駕駛觀念，小心別人的不小心，注意別人的不注意，統計2022年1月份，轄區65歲以上高齡長者交通事故，發生130件，181人受傷，相較於2023年1月份發生140件，193人受傷，高齡交通事故減少10件，長者受傷減少12人。

永康分局交通組長葉敏旭說，年長者機能退化致反應不敏捷，及交通法令與安全觀念的缺乏，均為銀髮長者發生交通事故之原因，永康分局常藉由社區里民聚會或至社區關懷據點向長者加強宣導，清晨或夜間外出運動、散步時，著亮色系衣服或配戴發光手環增加能見度，外出多搭乘大眾運輸，即使是騎乘微型電動二輪車或腳踏車，仍須遵守交通安全規則，以降低發生事故的機率。

▲永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，前往台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全，強化正確交通安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局分局長甘炎民呼籲，禮讓長者平安行，長者在行動上相對較為緩慢，駕駛人行經路口時除應禮讓行人外，如遇長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，共同守護長者安全過馬路，在行駛中如遇到婦孺老幼欲過馬路時，能禮讓先行，或下車指揮或牽引年長者，讓社會洋溢溫馨氣氛，減少發生不幸的交通事故。

ET快訊
北市府出招「救內湖交通」！　明起北捷祭2大措施
前藍委開第1槍！　若國民黨提郭台銘「不排除支持賴清德」
劉文正人在哪？　被爆「買下一座菲律賓島」
龍舟天菜是《全明星》教練！　江宏傑低調出手了
快訊／國1「3車追撞」！　紫爆回堵5km
龍舟天菜衝撞瞬間曝！「奪命巨坑」真的有燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

退休不退場勞動部計畫申請至6／30止　企業補助最高50萬！

永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

中嘉寬頻媒體識讀推廣　趣味遊戲增加學習興趣

花蓮太平洋燈會圓滿落幕！帶動55萬人潮　創造11億觀光商機

具無汚染優勢！花蓮咖啡「黑金產業」成形！　專注改善病蟲害

3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

堅持居住正義！台東續辦弱勢戶租屋補助　越早申請越輕鬆

苗栗之光潘政琮奧運銅牌百萬獎勵金　全買「黃金戰衣」捐消防局

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

退休不退場勞動部計畫申請至6／30止　企業補助最高50萬！

永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

中嘉寬頻媒體識讀推廣　趣味遊戲增加學習興趣

花蓮太平洋燈會圓滿落幕！帶動55萬人潮　創造11億觀光商機

具無汚染優勢！花蓮咖啡「黑金產業」成形！　專注改善病蟲害

3度流標！100萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待又落空了

東卯山黑熊711返大雪山故鄉長眠　南投林管處事發地播放紀錄片

堅持居住正義！台東續辦弱勢戶租屋補助　越早申請越輕鬆

苗栗之光潘政琮奧運銅牌百萬獎勵金　全買「黃金戰衣」捐消防局

SCFI下跌2.06%、WCI下跌2.1%　美庫存創新高不利貨櫃運輸需求

古巴隊熱身賽遭火腿打爆　桑托斯「邊跑邊打」特技引熱議

嘉玲爸陳竹昇「百萬婚禮照」曝光！　「新娘」竟是大咖雙金女星

跑步機扭傷腿！11歲男童突然出現「詭異紫斑」　食肉菌感染身亡

陶晶瑩聞「劉文正死訊」悲傷整天！　怒批夏玉順：不要這樣開玩笑

吳淡如36萬粉專6小時內救回來了！　點名致謝「內心充滿感動」

台鋼雄鷹當中華隊靶子　洪總：希望對他們有幫助

3D兔包裹、12米數位光塔！「台灣燈會在台北」剩3天　展區必看攻略

高接梨穗寒流災害申請至3／1　嘉義縣竹崎民雄入列...每公頃6.2萬

邱淑真女兒沈月被封「最美星二代」穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

地方熱門新聞

桃竹苗分署電梯裝修工程實務班　受理報名

快訊／台南西港大橋驚傳有人落水

政壇重量級叔叔力挺　邱繼泰參選桃園立委

新北輔導鶯歌陶瓷產業　丹寧陶杯入選國際咖啡杯大賽

台南公布第19批酒駕累犯名單

全台最多日籍、越南籍生　開大無畏少子化

安泰醫院成立精準癌症治療中心

桃捷新人事　董事長、總經理皆向北捷借將

監警環聯合稽查取締改裝通報噪音車輛

打造粉紅花海吸人潮　三芝300株櫻花綻放

台南市YouBike 2.0提前啟用

百萬意外險終止　彰化大村4萬鄉民期待落空

歸仁警逮獲3名詐騙車手

東海大學攜手瑞士廚藝大學　打造中部米其林培訓基地

更多熱門

相關新聞

下廍社區治安會議　新世代4大面向反詐騙

下廍社區治安會議　新世代4大面向反詐騙

東港警分局分局長張世儒帶同分局婦幼、交通及偵查隊等人員於(月(16)日20時至轄內東港鎮下廍社區舉辦治安會議，向民眾宣導婦幼、交通安全與反詐的正確觀念及新世代打擊詐欺策略，透過面對面方式凝聚社區共識，分享轄內近期交通、治安重點事項，並與社區、民眾等進行意見座談會，里民反應熱絡，發言相當踴躍。

南消灣裡分隊結合垃圾車防火宣導

南消灣裡分隊結合垃圾車防火宣導

潮州警3合1講座登場　談到「錢」就要提高警覺　

潮州警3合1講座登場　談到「錢」就要提高警覺　

台南182線道行車安全南警取締宣導並重

台南182線道行車安全南警取締宣導並重

南消新春展旗防災宣導很吸精

南消新春展旗防災宣導很吸精

關鍵字：

永康警銀髮交安宣導

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

《玩很大》鏡頭還在拍「男星突做1失誤舉動」

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

吳淡如36萬臉書「無預警被關閉」！

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

國小男童遊北市動物園落水影片曝

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

Kimberley「激吻親密照」曝光！

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面