永康警銀髮族交安宣導有成效　1月份長者受傷減12人

▲永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，前往台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全，強化正確交通安全觀念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低高齡者事故發生率，永康分局交通安全宣導團團長巡官王期典，帶領大灣所副所長楊錦煌等人，16日前往財團法人台南市酵母社會關懷協進會，向年長者宣導交通安全的重要性，強化正確的交通安全觀念。

宣導過程透過播放轄內事故影片，提醒民眾要遠離大型車、行人請勿亂穿越車道，過程中現場長者看到都直呼「嚇死人，不遵守交通規則，安捏會死人(台)」，永康分局一方面宣導加強民眾遵守交通規則，另一方面發放發光手環、自行車後車燈、手電筒鑰匙圈給民眾，提醒年長者出外要加強隨身照明設備，清晨夜晚穿亮衣，現場與長者互動良好，長者聆聽演講中頻頻點頭，希望永康分局下次再前往宣導。

永康分局表示，交通安全宣導團會不定期針對高齡長者聚會場所，前往交安宣導及防禦駕駛觀念，小心別人的不小心，注意別人的不注意，統計2022年1月份，轄區65歲以上高齡長者交通事故，發生130件，181人受傷，相較於2023年1月份發生140件，193人受傷，高齡交通事故減少10件，長者受傷減少12人。

永康分局交通組長葉敏旭說，年長者機能退化致反應不敏捷，及交通法令與安全觀念的缺乏，均為銀髮長者發生交通事故之原因，永康分局常藉由社區里民聚會或至社區關懷據點向長者加強宣導，清晨或夜間外出運動、散步時，著亮色系衣服或配戴發光手環增加能見度，外出多搭乘大眾運輸，即使是騎乘微型電動二輪車或腳踏車，仍須遵守交通安全規則，以降低發生事故的機率。

永康分局分局長甘炎民呼籲，禮讓長者平安行，長者在行動上相對較為緩慢，駕駛人行經路口時除應禮讓行人外，如遇長者穿越行人穿越道，更應多些耐心，共同守護長者安全過馬路，在行駛中如遇到婦孺老幼欲過馬路時，能禮讓先行，或下車指揮或牽引年長者，讓社會洋溢溫馨氣氛，減少發生不幸的交通事故。