颱風到門口了！氣象局今20:30發海警　雨彈連炸4天「整片紫爆」

▲颱風瑪娃已移動到台灣東南方海域。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風瑪娃持續往西北方前進，預計明日開始到周五為北部、東半部帶來降雨，尤其周三、四是雨勢最明顯的兩天，中央氣象局將於今晚20:30發布海上颱風警報，由於颱風路徑仍有變動可能，若是再往西偏，暴風圈便可能觸碰陸地，近一步發布陸上警報。

氣象局預報員謝佩芸表示，瑪娃持續往西北移動，逐漸接近台灣東南方外海，氣象局最快將於今晚到深夜發布海警。明日西半部受颱風下沉氣流影響，天氣更熱，需留意36、37度高溫。

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▲▼未來降雨及溫度趨勢。（圖／氣象局）

明日受颱風環流影響，桃園以北、東半部有雨，其中宜花將有局部大雨。周三、四颱風更近，北部、東半部降雨再增，北部山區、東北部還會有局部大雨或豪雨，如果颱風北上路徑更偏西，雨勢還會更劇烈。周五颱風移動到東北方海面，降雨集中在北部山區。

受颱風影響，各地沿海陸續有長浪發生，今日東半部已有六米以上巨浪，未來幾天台灣附近海域都會有二到三米浪高，北部、恆春半島附近海面浪高則可達三到四米。另今晚開始各地風力增強，桃園到嘉義、台灣海峽、澎湖、金門、東部及東南部海面、鄰近海面陸地風力增強，將有9-10級強風。

▲▼颱風瑪娃最新路徑、暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）