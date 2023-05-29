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快訊／氣象局20:30發布海上警報　瑪娃周三、周四最靠近台灣

記者柯沛辰／台北報導

中颱瑪娃持續往西北方向前進，預計周三、周四2天最靠近台灣，雨勢也最明顯。中央氣象局今晚8點30分發布海上颱風警報，預計晚間8點40分舉行記者會說明。

氣象局觀測，瑪娃29日晚間8點位在鵝鑾鼻東南東方約540公里海面上，持續以每小時8公里向西北轉北北西前進，逐漸靠近台灣東南方外海。

▲▼海上颱風警報。（圖／氣象局）

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▲氣象局20:30發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

氣象局預估，桃園以北、東半部5月30日起有雨，隨著瑪娃在東半部外海持續北上，周三、周四是距離台灣最近的時候，北部、東半部將是降雨熱區，其中尤以東北部、北部山區雨勢較為持續和明顯，有局部大雨或豪雨發生機率。

另外，東部地區也有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，東南部地區及中南部山區的雨勢則較短暫，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▼中颱瑪娃路徑潛勢圖。（圖／氣象局）

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

氣溫部分，中南部周三（5月31日）受颱風外環流沉降影響，普遍高溫來到35、36度，局部溫度還會再更高，紫外線易達過量及危險等級，務必做好防曬。

氣象局指出，隨著周五（6月2日）颱風逐漸遠離，外圍環流仍帶來些水氣，北部及東北部地區仍有短暫陣雨，北部山區並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於周六、下周日，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。下周一（5日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫雷陣雨。

不過，氣象局也提醒，瑪娃未來路徑不確定性較大，還請留意氣象局後續發布的最新天氣資訊。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

 

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