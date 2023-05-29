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中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐

記者柯沛辰／台北報導

中颱瑪娃持續逼近，中央氣象局29日晚間發布今年首個海上颱風警報，並在晚間11點40分舉行記者會，說明瑪娃最新動向。氣象局指出，瑪娃持續朝台灣靠近，5月29日晚間至隔天清晨，宜花地區、大台北東側將率先迎來間歇性陣雨。

氣象局觀測，瑪娃29日晚間11點位在鵝鑾鼻東南東方約520公里海面上，持續以每小時7公里向北北西前進，目前暴風圈逐漸進入巴士海峽，對巴士海峽及臺灣東南部海面構成威脅。

氣象局預報員謝佩芸表示，颱風移動速度有逐漸減緩的趨勢，到了周三、周四會開始轉向、往北移動，通過東方外海，但在北上過程中，整個環境不利颱風發展，預計強度會逐漸減弱，暴風半徑也會逐漸縮小。

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▼氣象局晚間發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

▲▼Live／氣象局23:40記者會　說明瑪娃最新動向。（圖／氣象局）

謝佩芸指出，目前颱風的外圍環流已經進到台灣雷達觀測網的範圍內，在宜蘭、花蓮外海已有一些對流雲系往陸地移動，因此預期5月29日晚間至30日清晨，迎風面的宜花地區、大台北東側將會有間歇性陣雨。

謝佩芸提醒，5月30日上午8點至晚間8點，大台北、東半部地區會有一陣一陣的降雨，特別是東北部、宜花交界地區，雨勢將特別明顯。

值得注意的是，西半部是外圍環流沉降區域，將是晴朗穩定的天氣，但中南部山區午後會有陣雨。溫度部分，台中以南、金門地區可能出現36度高溫，甚至台中或台南局部地區，可能超過37度，或出現38度高溫，須注意高溫炎熱。

▲▼Live／中颱瑪娃路徑有變數　氣象局23:40說明最新動向。（圖／氣象局）

▲氣象局23:40說明最新動向。（圖／氣象局）

受到颱風外圍環流影響，台灣沿海風浪相當大，在蘭嶼、台東都已觀測到超過6米、近7米的浪高，且東半部浪高介於3米至5米之間，西半部也正在升高。謝佩芸提醒，未來幾天台灣附近海象惡劣，如無必要，應避免前往海邊活動。

另外，外圍環流帶來強風，蘭嶼地區須注意11至12級的強陣風，綠島及澎湖要留意10到11級的強陣風。至於沿海的新竹至台南、恆春半島、東南部及金門馬祖，也會出現8到9級陣風。

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