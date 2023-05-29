瑪娃逼近今年首發海警！暴風圈進入巴士海峽　周三北轉最關鍵

記者柯沛辰／台北報導

中颱瑪娃來勢洶洶，中央氣象局今晚8點30分發布海上颱風警報，並於8點40分舉行記者會說明。由於路徑仍有變數，若瑪娃持續西偏，暴風圈可能觸碰陸地，屆時將進一步發布陸上警報。

氣象局觀測，瑪娃29日晚間8點位在鵝鑾鼻東南東方約540公里海面上，持續以每小時8公里向西北轉北北西前進，逐漸靠近台灣東南方，暴風圈也正進入巴士海峽，因此對巴士海峽及東南部海面發出警戒。

氣象局表示，晚間8點30分發布了今年第一個海上颱風警報，目前中颱瑪娃緩慢朝西北方前進，預計周三逐漸北轉，周四沿著台灣東部外海北上，周五逐漸遠離，所以颱風外圍環流將影響數天。

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▲氣象局指出，瑪娃周三逐漸北轉，但北轉角度跟位置，將影響對台雨勢、風勢。（圖／氣象局）

氣象局指出，由於颱風北轉的角度跟位置仍有不確定性，北上過程中距離台灣的遠近，將影響風勢跟雨勢，所以接下來2天將密切觀察，但目前沿海地區有浪，預計30日東半部浪高達6米以上，甚至7米，未來幾天海況惡劣。

風力部分，今晚開始風力逐漸增強，蘭嶼將出現11至12級陣風，綠島、澎湖也會出現10到11級陣風，新竹到台南、恆春半島、東南部、馬祖、金門則會出現8至9級陣風。

氣象局表示，今晚起到隔天上午，宜花地區、北海岸及大台北東側將出現間歇性陣雨，且隨著時間推移，降雨趨勢逐漸明顯，影響地區大多是颱風外圍環流的迎風面，主要集中在北部和東半部地區，西半部天氣大致穩定，但山區可能會有午後陣雨。

其中，東北部、北部山區雨勢最明顯，可能出現局部大雨或豪雨。儘管雨勢集中在東半部，反觀西半部天氣穩定，但台中以南、金門5月30日要慎防高溫炎熱，高溫可達36至37度。

▼中颱瑪娃路徑潛勢圖。（圖／氣象局）

▼瑪娃暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）