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顧立雄揭「台灣每天承受近500萬次網路攻擊」　是否禁抖音仍在論辯

▲▼國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國安會秘書長顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對台灣的資訊安全議題，國安會秘書長顧立雄29日接受資深媒體人黃光芹訪問時揭露，台灣每天要承受近500萬次的網路攻擊，大部分是從中國過來的；而在是否該禁止抖音的議題上，他認為，人民是否禁止涉及言論自由跟認知作戰的平衡，這論辯正反都有，但關鍵是提升大家的「識讀能力」。

顧立雄表示，國安會主要是兩岸、外交、國防，身為總統在國安的幕僚長，在國安議題上，除了涉及到傳統的議題外，近年也有新興的課題出現，其中很重要的就是「網路攻擊」。

對於網路攻擊，顧立雄表示，這有三個目的，第一是認知作戰，另外網路攻擊可能是在竊取關鍵技術，不論是私人企業或公家的政府機關，駭進去之後竊取機敏的資料；而第三是讓關鍵基礎設施產生運作上的困難，這形同用實體的攻擊方式產生破壞，這是比較嚴重的。

顧立雄指出，網路攻擊是國安議題這是無可置疑的，國安會推出資安1.0的時候，總統希望行政院成立資安處，國軍成立資通電軍，另外通過資通安全管理法，針對八大關鍵基礎設施的維護等，資安等級要往上提升，政府機關也必須分成不同等級。

顧立雄說，到了資安2.0時，不僅資安處，還有數位發展部，內有資安署，資安沒有百分之百，資安就是矛與盾的戰略，盾被攻擊就要強化。他透露，台灣每天要承受500萬次的網路攻擊，大部分從中國來，上次他看到數據就高達480萬次。

另外，在九合一大選結束後，民進黨內部檢討中，有討論「抖音」所造成的影響。顧立雄表示，現在公務機關是禁止使用抖音的，人民是否禁制則涉及到言論自由跟認知作戰國安議題的平衡，這樣的論辯正反都有。

因此，顧立雄認為，關鍵在於大家的「識讀能力」，大部分都無關政治議題，但就會三不五時參雜一些，短影音的宣傳方式，沒有新聞倫理的平衡，這樣的干擾要不要達到全民禁止，光是討論跟辯論過程就已經具有爭議。

顧立雄說，民主自由的生活方式有脆弱面，但也有堅強面，脆弱面是言論自由空間相當大，不會去禁止臉書，相對來講，民主自由的生活方式讓台灣夠堅強，認知作戰常常是威權的生活方式，但這對於我們生活在這裡的人，不一定會接受。

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