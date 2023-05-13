幕後／郭台銘指「卡BNT」為何樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日突緊咬蔡政府卡關BNT疫苗採購，綠營黨內人士直言，郭台銘很多資訊是片段、錯誤的回憶，疫苗採購最重要的是「免責」，但郭認為這些都是技術干擾，這也是為何會把台積電拉進來採購案，因為台積電太熟悉這種國際合約，當初處理權利義務關係時，就是國安會秘書長顧立雄、政院發言人羅秉成跟台積電一位律師「三大律師」處理。

郭台銘近日緊咬「政府擋疫苗」議題，9日更直接點名總統府前秘書長李大維替蔡英文傳話，李大維告訴他，「這個大小姐說，你還是不要買了」。李大維則兩度出來否認該說法。

郭台銘更指控疫苗採購卡關是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」。然而，在衛福部10日公布BNT採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約、以及過去破局的合約，稱謂都是使用中華民國（台灣），並未提到「獨立的台灣政府（IGOT）」一詞。

黨內人士表示，郭台銘就是大老闆個性，要什麼就是完全照他的節奏，他才不管你如何做到、完成就對了，因此中間有很多東西他不了解，這不是對錯問題，郭台銘決策一向如此，「我要求、你就使命必達，但政府不是這樣運作的，不是像公司行號想買就買。」

黨內人士直言，BNT最大的問題就是「免責」，EUA當然政府要同意，但並不表示相關醫療問題免責，整個疫苗採購過程中最大問題卡在這一塊，其他都是技術性問題，全世界都一樣，BNT不賣給私人，因為只有政府有權力幫忙免責，「萬一有人打疫苗死了鴻海能負責嗎？告都告死了。」免責自然要中華民國政府同意。

黨內人士表示，但郭台銘不會管這些，他認為這些東西都是技術干擾，這也是為什麼最後會把台積電拉進來，台積電的法律團隊非常強，這種國際的合約他們非常清楚，當初處理權利義務關係時，是顧立雄、羅秉成跟台積電一位律師處理，後來把台積電拉進來絕對是對的，因為郭台銘不管這一套。

對於當初協商狀況，該人士直言，也因此後來是郭台銘帶辦公室發言人劉宥彤、台積電董事長劉德音帶法務長與羅秉成、顧立雄等人進入總統府，代表協商已經進入到關鍵法律問題，而郭台銘個性如此，不能說他錯，可是中間技術性的協商跟他個人企業決策風格不同，國際談判不能照他那一套，但他認為沒有照那套就是拖延、技術阻撓。

而有部分藍營民代稱郭台銘「承諾移民」、「不參選總統承諾書」等等，黨內人士直呼太離譜，他表示，民進黨不會笨到要他簽承諾書、移民，這是政治ABC，黨內這些人大風大浪都見過了，誰會去做這麼笨的事情，這有點離譜了。

對於郭台銘近期爆料BNT相關事宜，該人士指出，郭很多資訊真的是片段、錯誤的回憶，包含時序等等，但信者恆信、不信者恆不信，一般民眾不會去看這些細節。

黨內人士坦言，郭台銘個性是很急的，包含他一些案子需要經濟部幫忙、半天就會打一次電話，但全中華民國不是只配合他一個人，很多事情要面面俱到，尤其涉及這種人命關天的事情。