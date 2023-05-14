「挖呀挖正妹老師」拿掉濾鏡曝光！　鵝蛋臉變國字臉

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸正妹老師黃老師，憑藉洗腦兒歌「挖呀挖呀挖」在抖音上爆紅，本帳號就超過600萬次觀看，但隨即被爆出許多醜聞，最近更被網傳「拿掉濾鏡唱歌」的照片和影片，遭形容「濾鏡拿掉相差甚遠」，「這誰啊」？

▲挖呀挖老師醜聞連環爆後，網傳濾鏡拿掉差超多。（圖／翻攝微博）

挖呀挖老師先到中國教育電視台錄製節目的片段被網友放到網上，黃老師當天戴鴨舌帽，穿領口帶有荷葉邊的長袖襯衫，在鏡頭前邊唱邊比出動作，但長相卻和抖音上的她判若兩人。

多名微博博主表示，在沒有美顏濾鏡加持下「和之前美麗的容顏相差甚遠」，除了牙齒顯得不整齊外，臉蛋也大了很多，變得更方正，「五官也不那麼精緻了。從之前的鵝蛋臉，變成了現在的國字臉。」

▼「挖呀挖老師」被指濾鏡用太兇，本人差超多。（圖／翻攝微博）

黃老師竄紅後先被爆其實是1983年生，今年已40歲，還被指背後有專業團隊幫忙炒作，甚至說入破百萬甚至千萬，最受人矚目的外貌問題也有人說她整型或有嚴重修圖嫌疑。

黃老師先前才解釋，自己目前並沒有簽約任何經紀公司，更沒有專業團隊指導操作，也沒接業配或商務合作，收入絕對沒那麼高。對於大家最關注的外貌問題，她則強調自己沒有整型或過度修圖，「有很多生活照可以用來做對比，如果覺得我外表不好看的，我當然也可以接受，我本就是一個普通人。」