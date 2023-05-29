2024總統北京有「傀儡人選」？　國安會秘書長顧立雄：操作無可置疑

▲國安會秘書長顧立雄。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前示警，北京「傀儡」 可能贏得台灣總統大位。對此，國安會秘書長顧立雄29日接受資深媒體人黃光芹訪問，被問及美國智庫「戰略與國際研究中心」高級顧問葛來儀稱北京熟悉柯文哲一事，顧立雄表示，北京對大選操作無可置疑，希望親中政權可以贏，認知作戰每天都在做。

黃光芹在訪問中提到，美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）先前接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asia Review）專訪時提到，北京「傀儡」 可能贏得台灣總大位，並認為馬英九前往中國訪問，可能是與北京討論「偏好的人選」 （preferred candidates），目的是在不訴諸武力的情況下將台灣與大陸統一。

另外，黃光芹也提及，葛來儀最近有相關談話，認為北京對國民黨總統參選人侯友宜是較不熟悉的，北京是傾向柯文哲的。對此，顧立雄表示，葛來儀作為智庫學者，有她的想法，他並不知道情報來源。

不過，顧立雄強調，北京一直嘗試對台灣的大選進行影響力操作，這是無可置疑的，北京意圖當然希望有親中政權可以贏，這方面認知作戰應該是每天都在做的，利用執政時，任何一個事件都會透過相關的內容農場，把它誇大，再透過在地協力者引申、擴大或扭曲，這都是認知作戰一部分，這大家應該是無庸置疑的。