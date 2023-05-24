渣男1人劈4女！正妹組「復仇者聯盟」報警　歡樂拍片送他一路好走

記者林悅／台南報導

新竹33歲溫姓男子，因為涉及傷害致死、傷害案被桃園地檢署通緝，他逃匿到台南市安南區1處民宅藏匿，而溫因為1人劈腿交往4女，23日晚上8時48分許，被其中3女聯合友人堵住，報請市警三分局警網到場將他壓制逮捕，偵訊後將他解送歸案。溫被逮捕時，遭他劈腿交往的女子就在旁邊拍攝，溫被押上警車帶走時，她們還在路邊唱歌歡送，要溫「放心跟警察走」，現場氣氛歡樂到了極點。

▲新竹33歲溫姓男子，疑因1人劈4女，23日晚上8時48分許，被3女聯合友人堵住報請市警三分局警網到場壓制查獲，被帶回偵辦依法移送歸案。（圖／翻攝自抖音，下同）

台南市警三分局指出，23日晚上8時48分許接獲報案，安南區安和路1段96巷內之民宅有糾紛，警網迅速馳抵查處，發現當事人在警方盤查身分時，該名男子除謊報他人身分，不願提供證號供警方查證，還意圖逃離現場，經警方當場實施強制力壓制該名男子。

警方深入追查查出該名33歲新竹溫姓男子，因傷害致死罪（7年2月徒刑執行未到案被桃園地檢署發布通緝）、傷害案（執行未到案，2022年4月20日被桃園地檢署發布通緝），警方即依法帶回偵辦，並移送歸案。

據了解，該名溫姓男子被控疑1人劈4人，受害人不甘感情受騙，聯手對溫嫌進行復仇，其中3名受害女子得知被通緝的溫嫌藏在台南市安南區安和路1段内民宅，向台南市警方報案舉發溫嫌行蹤，並堵住溫嫌讓他來不及在警網趕到前逃逸，聯手復成功。

最厲害的是，3人在溫被警方壓制逮捕時，還在一旁冷靜拍攝，事後還把溫嫌落網過程拍成抖音影片上傳網路社群，並標明「看你多會騙、多會跑，騙我一個還要騙無知少女，不好意思，你真的踢到鐵板了…，女人的復仇者聯盟，送你一路好走」！，甚至還配上歡唱歌聲，現場氣氛歡樂。