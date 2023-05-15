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挖呀挖正妹老師爆紅！一票網美猛學「卻難複製成功」　律師破盲點

▲▼「挖呀挖老師」爆紅！直播2天收10年幼師收入　武漢黃老師被錢砸哭果斷辭職。（圖／翻攝微博）

▲「挖呀挖老師」在網上爆紅。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

中國正妹幼師黃老師憑藉洗腦兒歌「挖呀挖呀挖」在抖音上爆紅，但隨著而來的是醜聞纏身，黃老師更坦言，被網路霸凌打亂生活。眼看她爆紅全網，一票網美、老師紛紛效仿卻無法複製成功，律師林智群認為，那些人根本沒搞清楚重點，更犀利直言「只是東施效顰而已。」

林智群在臉書提到，挖呀挖老師爆紅之後，一堆網美或老師紛紛效仿，但都沒辦法複製一樣的成功，「我覺得他們沒搞清楚重點！那個影片會成功，是因為那是一個工作影片，老師認真教唱的同時，小朋友也很認真回應，老師邊放手給小朋友自己唱時，那一抹微笑，沒在那個當下的情境是學不來的，就算是本人，事後用一樣方式詮釋、重錄，也未必能有這麼好的效果。」

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▲挖呀挖老師被爆出40歲了。（圖／翻攝自微博）

▲黃老師擁有一雙大眼睛和精緻五官。（圖／翻攝自微博）

他接著表示，「王羲之跟朋友在蘭亭喝酒，喝得有點茫的情況下，寫了蘭亭集序，醒來後看了作品，大吃一驚，之後再重寫，也沒辦法達到那個境界了。」

最後，林智群直言，「作品會成功爆紅，有它的道理，不知道所以然，覺得她可以，自己應該也行，也來依樣畫葫蘆，到頭來只是東施效顰而已。」

無奈的是，在黃老師竄紅後，網上瘋傳各種流言蜚語，包括她本來就是網紅，背後有大公司操作，還說她靠「挖呀挖」已挖到好幾套房子了。

▲▼「挖呀挖」正妹老師首發5點聲明。（圖／翻攝自微博）

▲面對負面醜聞，黃老師現身澄清。（圖／翻攝自微博）

對此，黃老師12日在抖音首發聲，表示當初只想透過平台來記錄自己的教學和生活，剛開始受到關注時，她非常開心和激動，但很快發現網友為了追求流量，竟造謠汙衊她，面對這些攻擊，她曾經很難受，是在家人的開導下，她才鼓起勇氣出面。

她強調，自己目前沒有簽約任何專業公司，也沒有專業團隊，更沒有辭去教職的想法；而對於非原創的質疑，她表示，自己從來沒標榜是原創，也很尊重原創，「我本身就會學習一些好聽的兒歌分享給大家。」

另外被指收入破百萬一事，黃老師也澄清，沒有接任何業配，也沒有和其他公司有商務合作，收入絕對沒有那麼高；至於批評她整型和修圖的言論，她則回應，自己沒有整型或過度修圖，「有很多生活照可以用來做對比，如果覺得我外表不好看的，當然也可以接受，我本就是一個普通人。」

▲▼「挖呀挖老師」爆紅！直播2天收10年幼師收入　武漢黃老師被錢砸哭果斷辭職。（圖／翻攝微博）

▲黃老師解釋，自己沒有整型或過度修圖。（圖／翻攝自微博）

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