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館長「單手捏爆蘋果」！爬蟲類館推另類服務　還能空手劈大西瓜

記者周偉承／綜合報導

日本一間專門展示爬蟲類等動物的設施裡，有一張擺放著幾顆蘋果的桌子，蘋果前則有一張「標價500日圓（約109元新台幣）」的牌子，一般人這時一定會想說「什麼蘋果這麼貴要賣500日圓？」不過仔細看就會發現，500日圓不是蘋果的價格，而是「館長幫你捏碎蘋果」的費用，這項奇怪服務於日前一推出後便在網路上引起瘋傳。

埼玉縣深谷市的深谷爬蟲類館日前推出一項特別的服務，也就是只要花費500日圓，館長本人便會在你面前徒手捏碎一顆蘋果，而碎掉的蘋果則會交給遊客來餵食館內的陸龜，所以不會有浪費的問題，館方也在推特上分享影片，影片中可以看到年輕的館長穿著合身的短袖上衣，明顯可以看到強壯精實的手臂肌肉與胸肌，而館長也真的單手就將蘋果捏成兩半，相當驚人！

▲館長徒手「爆蘋果」！

許多網友都對館長的握力感到驚奇，相關貼文很快地便累積超過12萬個讚，並且超過2.5萬次轉推，此外，不只是蘋果，館長甚至還能徒手將西瓜也劈成兩半，怪力讓人讚嘆！其實這間爬蟲類館的館長還是一位知名爬蟲類系YouTuber「ちゃんねる鰐」，頻道更有85.9萬的訂閱數，影片主要以介紹動物與大自然的魅力、傳達正確觀念為主，而這次新推出的服務不只為爬蟲類館，也為他自己帶來一波驚人的討論度。

▲館長還能徒手把大西瓜劈成兩半（下面的影片）！

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