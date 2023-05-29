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日麥當勞復刻「平成漢堡」　重現安室奈美惠、濱崎步經典造型掀回憶殺

文／妞新聞

麥當勞竟也颳起了Y2K旋風！？日本麥當勞重磅宣布將復刻平成時代熱賣的「雞蛋雙層漢堡」、「焙煎芝麻蝦堡」、「JUICY黑椒雞扒包」3款漢堡，並在廣告中邀請了混血女演員「池田依來沙」向大家展示6套經典服裝，瞬間勾起大家滿滿的回憶（淚）。

在60秒的完整廣告中，不僅使用濱崎步的〈Boys & Girls〉作為廣告曲，池田依來沙更換上當年超火紅的造型，其中還致敬安室奈美惠、濱崎步、廣末涼子等人，妞編輯看了也是又驚又喜，完全就是回憶殺啊！

池田依來沙還原平成經典造型

1.安室奈美惠

▲日本麥當勞復刻漢堡新廣告。（圖／Youtube／moviecollectionjp，下同）

▲安室奈美惠宣布訂婚時的記者會穿搭。（圖／asahi

廣告開頭不僅讓人回想起安室奈美惠和電信商docomo的合作廣告，池田依來沙還身穿黑線高領毛衣、格子迷你裙、厚底跟鞋，重現室奈美惠宣布訂婚時的記者會穿搭。

2.濱崎步

▲濱崎步代言TU-KA手機時的造型。（圖／Pinterest

步姐俏麗的金色短髮，可說是經典中的經典啊！池田依來沙除了重現濱崎步的髮型外，也換上了一身吸睛顯眼的西部牛仔造型，致敬濱崎步在代言TU-KA手機時的造型！

3.廣末涼子

▲廣末涼子。（圖／ふじやんブログ

人稱20世紀末最後的美少女的廣末涼子，怎麼可以少！在廣告中池田依來沙也以廣末代表作《海灘男孩》的造型亮相，還原了其清新爽朗的氣質，也讓人回想起當年的爆紅現象。

4.松浦亞彌

▲松浦亞彌與藤本美貴組成小分隊「GAM」。（圖／HMV&BOOKS

有著「早安甜心」封號的松浦亞彌，其甜美的形象想必也深深烙印在妞妞的心中吧！而池田依來沙則致敬了她與藤本美貴組成小分隊「GAM」時的專輯封面造型。

5.篠原友惠

▲篠原友惠。（圖／ふじやんブログ

當年以獨特的穿搭、搞怪少女形象走紅的篠原友惠，其造型也出現在麥當勞的廣告中啦！搶眼又俏皮的風格，放到現在來看還是好時尚（><）。

6.辣妹女高中生

 

▲平成時代最流行的109辣妹。（圖／amazon

除藝人外，說到「平成」最先浮出腦海的，莫過於109辣妹了！先前在電影《Sunny我們的青春》就曾飾演過辣妹JK的池田依來沙，這回再度換上制服、泡泡襪，真的好懷念！ 

▲日本麥當勞復刻「平成漢堡系列」。（圖／Twitter@マクドナルド）

日本麥當勞的「平成漢堡系列」將於2023531日至6月下旬限定販售！妞妞們若是有機會到日本旅遊，一定要去嚐嚐看啊！

【延伸閱讀】

台灣10月登場！麥當勞「NewJeans」聯名餐點＆包裝登場，打造亞洲巡迴販售

《航海王》×日本麥當勞推7限定新品！經典炸雞堡回歸、澀谷「超高主廚帽廣告」大爆笑

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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