賴清德：我們都是和平主義者　無論藍綠執政都希望和平

▲賴清德出席「校園總統馬拉松」論壇活動。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德28日表示，改變台海現狀的責任不在台灣，而是在中國，「我們都是和平主義者，都愛和平」，無論國民黨、民進黨執政都希望和平，但少數人沒有看到中國對台灣的惡意，也沒有關注到台灣政府的努力。他說，希望能將台灣打造為「民主世界的MVP」，這部分希望大家共同努力。

賴清德今天下午出席亞太青年協會與台灣大學政治學系系學會舉辦的「2024校園總統馬拉松」活動。

賴清德在答覆學生提問時談及，對於兩岸政策，只要可以對等尊嚴，對於兩岸人民福祉有幫助，都應該要參與合作，但是中國沒有放棄武力攻打台灣，不時軍演、對台灣進行各項滲透，不能天真地以為，接受九二共識，就可以獲得所需要的。

賴清德強調，未來他會在民主道路上，跟國際社會站在一起，強化自己的力量，維持兩岸和平穩定的現狀，這是非常重要的工作。至於未來有沒有辦法與中國交流？他說，遺憾的是，有話語權的人，沒有看到中國對台灣的惡意，也沒有看到台灣政府的努力跟台灣社會的善意，不斷地指責政府；國際社會都看得很清楚，改變台海現狀的責任不在台灣，而是在中國，希望中國清楚了解：和平無價，戰爭沒有贏家，掀起全球性災難，中國恐怕也很難承擔。

此外，賴清德也在回答另外一位學生提問時說，大家不想戰爭發生，給予有心人士利用這場選舉，刻意轉為「戰爭跟和平選擇」，總統蔡英文在5月20日發表演說，談及「任何人或政黨都不應該基於政治利益，販售戰爭的恐懼」，國人要了解，「我們都是和平主義者，都愛和平，這就像是一個家庭一樣」，若有鄰居或外來的人要欺負我們，挺身而出、保護親人這是必要的責任。

賴清德比喻，但不能在準備避免被欺負時，就說「在挑釁」，這完全沒有道理。他強調，不是國民黨執政希望和平，民進黨執政也會希望，少數有話語權的人沒有關注到民進黨的努力，沒有看到中國對台灣的惡意，中國的目的不是跟台灣對話，而是台灣向中國臣服，必須要了解到這一點。

另外，賴清德在活動結束前特別發表「結語」說，學生們提供的意見，讓自己從不同面向思考問題，謝謝大家，他非常希望能將台灣打造為「民主世界的MVP」，這部分希望大家共同努力。