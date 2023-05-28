瑪娃進逼！正轉彎當中　專家曝日預測偏西「暴風圈有機會觸陸」

▲瑪娃颱風距離台灣南端約830公里。（圖／彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風今(28日)下午2點強度減為中度颱風上限，持續朝西北西往西北移動，氣象達人彭啟明指出，瑪娃離台灣南端只剩830公里，正轉彎當中，這周將是「瑪娃周」，將影響到周五(6月2日)或周六(3日)，影響台灣程度仍看未來路徑發展，日本氣象廳預測略偏西，若依此預測，暴風圈有機會碰觸東半部陸地。

今下午1時40分高雄市內門飆出39度高溫，氣象局針對新竹縣、苗栗縣、台南市、高雄市發布高溫燈號。氣象達人彭啟明表示，今天好熱，颱風外圍下沉氣流正影響台灣。

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彭啟明表示，瑪娃颱風中心離台灣南端只剩830公里！正轉彎當中，這周將是瑪娃周，將會影響到周五或到周六。

▲瑪娃颱風預測路徑。（圖／彭啟明）

不過彭啟明指出，瑪娃颱風影響程度仍須要看未來的路徑發展，可觀察日本氣象廳的預測略偏西一點，這都是誤差範圍，但如果照這(預測路徑)，暴風圈有機會碰觸到東半部陸地。

彭啟明表示，預期周一(29日)下半天可能會發布海上警報，周二、三(30日~31日)東半部陸續受到影響，持續到周五、六(6月2日~3日)後海上警戒區域脫離暴風圈。提醒留意東半部迎風面的雨勢及後續東北部的可能降雨。

▼瑪娃颱風外圍環流影響台灣降雨。（圖／彭啟明）