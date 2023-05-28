瑪娃減弱中颱！最快明下午發海警　殺到家門口逗留「5天轟颱風雨」

▲瑪娃颱風28日下午2點最新位置和路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風眼中心變模糊，今(28日)下午2點強度減為中度颱風上限，持續朝西北西往西北移動，預計明天(29日)下半天到周二清晨發布海上警報，周二(30日)開始北轉且緩慢推進，周二、周三最靠近台灣，預計下周五(6月2日)仍在台灣東北部外海，將帶來明顯颱風雨。

氣象局預報員李孟軒表示，瑪娃颱風目前位距離台灣東南東方900公里海面上，今天(28日)朝偏西北西方向移動；瑪娃颱風颱風眼中心變模糊，強度逐漸減弱，今下午2點減弱為中度颱風，中心風速每秒48公尺，但仍在中度颱風上限，暴風半徑為280公里。

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李孟軒指出，瑪娃颱風今天到明天(29日)朝偏西北西到西北方向移動，明天開始導引氣流減弱，瑪娃移動更為緩慢，每小時不到10公里速度移動；周二(30日)開始轉北，周二開始到周四(6月1日)期間，向北移動。

至於發布海警時間，李孟軒表示，因瑪娃颱風暴風半徑減小，移動速度緩慢，目前預估明天下半天之後才較有機會發布海上颱風警報；周二開始緩慢向北移動，周五(6月2日)仍在台灣東部東北部外海，影響時間拉長，因北轉後導引氣流不明顯，未來路徑不確定性仍大，移送速度緩慢可能會再影響台灣降雨時間。

氣象局預報員廖經翔則表示，瑪娃颱風半徑變小且有減速，發海警時間都會有變動，有機會往後延，預計明天下午、晚上，或周二清晨都有可能。

▲瑪娃颱風外圍環流連5天帶來降雨。（圖／氣象局）

廖經翔指出，瑪娃颱風周二到周三(30日~31日)最靠近台灣，根據北轉角度，幾乎是跟東半部海岸線平行離開，發布陸警機率偏低，預計可能周五(6月2日)晚上到周六(3日)上半天遠離台灣。

明天起連5天颱風外圍環流將帶來降雨，李孟軒表示，明天(29日)受外圍環流影響，大台北、東半部有間歇性雨勢；周二(30日)開始，較受颱風外圍環流影響，周二到周五(6月2日)降雨較明顯，其中周二到周四(6月1日)降雨熱區偏宜蘭、花蓮，容易有局部大雨，北部、東半部也會有短暫陣雨，南部偏向午後陣雨。

周五之後，預估颱風走到台灣東北部外海，風向偏北風，雨區出現改變，北部、東北部容易有短暫陣雨，北部山區雨勢明顯，要留意有局部較大雨勢。

▲瑪娃颱風影響沿海地區出現大浪。（圖／氣象局）

此外，周一到周四降雨偏東半側，西半部特別是新竹以南受颱風外圍環流沉降影響，天氣穩定，氣溫偏高。

李孟軒也提醒，隨颱風接近，今下午東半側海域有長浪，浪高可到2到3米，台東浮標更觀測到超過5.5米，東半部浪有快速增強情況，明天基隆北海岸、東半部、恆春半島有機會到5米以上，呼籲民眾避免前往海邊，南部、澎湖、馬祖也要留意有局部長浪。