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颱風眼變模糊！鄭明典曝「雲系還是很大」　今入夜後要北轉了

▲▼瑪娃颱風颱風眼模糊，減弱為中度颱風上限，入夜後逐步北轉。（圖／鄭明典）

▲瑪娃颱風颱風眼模糊，減弱為中度颱風上限，入夜後逐步北轉。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

瑪娃颱風眼中心變模糊，今(28日)下午2點強度減為中度颱風上限，不過氣象局長鄭明典表示，瑪娃颱風雲系還是很大、很完整，最近幾小時移動速度趨緩，預期入夜後往北分量才會逐漸增大，考慮颱風警報發佈時間上多了些觀察時間。

瑪娃颱風距離台灣約900多公里，根據氣象局今下午最新預報，瑪娃下午2點中心位置在北緯17.5度，東經128.0度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，瞬間最大陣風每秒58公尺，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑90公里。

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氣象局長鄭明典也說明瑪娃颱風現況，指瑪娃颱風雲系還是很大、很完整，但是颱風眼變模糊了，所以在最新颱風消息中，颱風強度已經調整為「中度上限」，暴風半徑也略為縮小。

鄭明典表示，瑪娃颱風最近幾小時瑪娃移動速度趨緩，預期入夜後往北分量才會逐漸增大，所以在考慮颱風警報發佈時間上還多了些觀察時間。

氣象局預報員李孟軒指出，瑪娃颱風今天到明天(29日)朝偏西北西到西北方向移動，明天開始導引氣流減弱，瑪娃移動更為緩慢，每小時不到10公里速度移動；周二(30日)開始轉北，周二開始到周四(6月1日)期間，向北移動。

▲▼瑪娃颱風28日下午2點最新位置和路徑。（圖／氣象局）

▲瑪娃颱風28日下午2點最新位置和路徑。（圖／氣象局）

李孟軒指出，因瑪娃颱風暴風半徑減小，移動速度緩慢，目前預估明天下半天之後才較有機會發布海上颱風警報；周二開始緩慢向北移動，周五(6月2日)仍在台灣東部東北部外海，影響時間拉長，因北轉後導引氣流不明顯，未來路徑不確定性仍大，移送速度緩慢可能會再影響台灣降雨時間。

氣象局預報員廖經翔則表示，瑪娃颱風半徑變小且有減速，發海警時間都會有變動，有機會往後延，預計明天下午、晚上，或周二清晨都有可能。

廖經翔指出，瑪娃颱風周二到周三(30日~31日)最靠近台灣，根據北轉角度，幾乎是跟東半部海岸線平行離開，發布陸警機率偏低，預計可能周五(6月2日)晚上到周六(3日)上半天遠離台灣。

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