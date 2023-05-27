影／《董事長開講》第一場完整版　侯友宜：我們都是台灣人！

▲新北市長侯友宜上周在新北三重舉辦首場《董事長開講》。(影片取自侯友宜「咱的台灣 咱的夢」)

政治中心／台北報導

新北市長侯友宜5/17正式獲得國民黨提名，成為2024年總統參選人後，上週六(20日)選在自己的本命區新北市三重區舉辦《董事長開講》第一場直播，首次以國民黨總統候選人的身份與民眾面對面交流，他炮火全開批評民進黨，指責現任執政黨將台灣人民分為兩派，要麼親美，要麼親中，這導致台灣在抗中保台和親中賣台之間分裂。他問道：「有誰不愛台灣嗎？」讓在場觀眾紛紛高呼：「愛台灣！」

▲(圖／擷取自《董事長開講》直播畫面，下同)

侯友宜談到自己年少時並沒有太大的夢想，但在嘉義中學時，他閱讀了一本名為《十大神探》的故事書，因此選擇進入警察學校就讀。他從警察局的刑事部門開始工作，一干就是40年。在這段時間中，他見證了人世間的喜怒哀樂，但也看到了人性的光明面。

侯友宜提到了1997年白曉燕命案的主嫌陳進興挾持南非武官事件。描述了他當時與陳進興周旋的過程，與陳進興對峙時，陳對他說："不要帶槍進來。"侯友宜真的只攜帶了一支大哥大，經過談判，終於成功讓被挾持的女嬰脫困。在2018年競選新北市市長時，這名嬰兒已經長大並特別向他表達支持和希望他當選的情況，這給了他很多感觸。

侯友宜說，作為一名警察，他目睹了人性的黑暗，但也看到了人生的光明和美好。在擔任警察期間，他一直站在第一線為大家爭取公平正義，他強調不僅要打擊罪惡，更要讓人們看到善良的力量。他接觸過各種各樣的人，對象都是基層百姓，因此他了解大家的生活需求和期望。

侯友宜指出，台灣目前面臨嚴峻的外部壓力，他希望能為國家和社會帶來更多正能量。然而，台灣現在正處於分裂的狀態，一方面是台灣的歷史，另一方面是處理兩岸事務的不同立場。他認為，正視歷史有助於避免重蹈覆轍，而台灣在過去幾次政黨輪替中，應該努力縮小分歧。但現在，分歧似乎越來越大，關鍵原因在於某些政黨和政客刻意在傷口上撒鹽，每當選舉時製造仇恨，以賺取選票。他呼籲不應該重蹈覆轍，歷史不應該成為撕裂社會的工具。

侯友宜進一步表示，面對台灣目前的外部壓力，執政黨將對外的方式用為二分法，要麼親美，要麼親中，這導致台灣內部分裂。他說選舉不應該成為愛不愛台灣的比賽，並強調不論人們的認同如何，我們都是台灣人，中華民國是我們的國家，台灣是我們的家。他問道：「有誰不愛台灣嗎？」並呼籲大家以有責任感的姿態挺身而出。觀眾隨即高呼：「愛台灣！」

最後，侯友宜引用了日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅的話語。岸田文雄表示，即使歷史背景不同，日本應該記住前輩們的努力，共同走向未來。尹錫悅則表示，無法解決的歷史爭端並不代表我們不能向前邁進。侯友宜呼籲，台灣不應讓國籍之痛成為過去的遺憾，我們應該停止傷心，繼續向前，共創美好未來。