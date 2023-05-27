憶捕張錫銘夥伴重傷！侯友宜誓「拚治安」　讓軍警公教「有尊嚴生存」

▲侯友宜出席董事長開講高雄場 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統參選人侯友宜27日晚間到高雄岡山參加「董事長開講」粉絲見面會網路直播節目。活動開始他回憶當年圍捕張錫銘的過程，夥伴也因此中槍受傷。侯友宜最後喊，他若當選總統，絕對全力拼治安，並讓公務員升遷制度公開透明，讓他們不受政治干預、保持行政中立，尤其軍警公教人員生活得到保障，讓他們有尊嚴的生存。

侯友宜一上台先表示，他在警界服務三十年，他感謝今晚的觀眾花時間來聽他對於治安的看法，他抱著感恩的心情，先向大家一鞠躬。

侯友宜說，治安不只是第一線警察的事，是需要從政者重中之重的大事，一定要結合政府與人民的力量，才有辦法全力捍衛。安居樂業，第一句話是「安」，就是人民最重要的需求，要能安身立命，讓人民能安心，政府須把所有的力量集中，來解決治安的問題。

侯友宜提到，有好的治安，社會才會安定，才能進步，經濟才會好，這是環環相扣，否則國家怎麼會發展、進步，所以他今天要藉此機會向大家報告，台灣治安的過去現在與未來。

侯友宜隨後開始談起2004年他來高雄為了抓張錫銘，該專案因為張錫銘開槍、綁票，他從北部趕下來，但當時歹徒有四把AK47，又有手榴彈，為了同事的安全，他特別改變戰術。但當張錫銘要逃跑時，「咻咻」有子彈飛過來，站在他右手的同事有四人中槍，張錫銘也因此逃走。

侯友宜感嘆張錫銘案子讓他夥伴受傷，因此決定把治安顧好，讓人民能安心，政府須要把所有的力量集中來解決治安的問題。

侯友宜認為，現在治安有四大民怨，包含「只有我沒有槍」、「大家都被騙」、「青少年被利用來犯罪」、「政黨的黑金」。他說，現在的治安真的只能搖頭，政府都用政治方式看治安，不重視專業，且政治人物跟槍擊案、詐騙案都有關係，這叫警察要怎麼做？治安不是警察單一單位的事，他是學偵查的，但犯罪預防勝於犯罪偵查，不要等犯罪發生、被害人被害了才在抓人。犯罪只要鎖定犯罪工具，犯罪率就會降，他之前說過好多年的汽機車強制紋身烙碼、錄影監視系統，政府都不做，要降低犯罪率很簡單，就看政府要做不做而已。

侯友宜認為，政府單位就是要用對的人做對的事，不要用政治的方式處理事情，他向大家保證，若當選總統，一定會集中力量拚治安，讓公務員升遷制度公開透明，讓大家保持行政中立，不受政治干預，尤其要讓軍警公教人員生活得到保障。人民安居樂業大於政客操作及明辨是非對錯是他一生中最重要的堅持。

