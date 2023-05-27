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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被問「是否安排與郭台銘見面？」 　侯友宜：把郭董理想落實才是最重要的

▲▼ 侯友宜出席董事長開講高雄場 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜出席董事長開講高雄場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／高雄報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（27）日出席「董事長開講粉絲見面會」。活動最後面開放QA提問，其中主持人代問到，最近是否會跟郭台銘公開見面、握手，不要讓外界傳聞愈滾愈大？侯友宜表示，從頭到尾都很尊重郭台銘，不管有沒有見面，都是心連心在一起，最重要的是把郭董的想法及理想一一落實，這才是最重要的。

「董事長開講」節目開放網友及現場觀眾提問，被問如何團結郭的支持者？侯友宜說，郭台銘的一些政見都很好，和平、清廉、繁榮，他會把郭董很多細部的政見、理想、夢想、抱負及粉絲融合在一起，一起來實現，「他沒做的我來替他做」，會替他好好做事。

侯也說，他跟郭台銘認識很多年了，郭的產業很多也都在新北市，大家都是為了新北發展而努力，所以很感謝郭去國外認真打拚，在台灣經濟起飛扮演重要角色。

主持人在旁問說，最近要不要跟郭台銘見面、握手，不要讓外界傳聞愈滾愈大。侯友宜說，從頭到尾都很尊重郭台銘，不管有沒有見面，都是心連心在一起，「很多人很期待見面，其實我也很期待」，但郭董最在意的不是見不見面，最在意的應該是理想及要為中華民眾要做的事情能否完成，這才是最重要的。
 

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