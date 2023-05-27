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愛河市集回來了！120家特色餐飲+原創手作　高雄人周末還不逛爆

▲▼以往愛河市集都能吸引大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲愛河市集強勢回歸，每次舉辦都能吸引大批人潮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄愛河改善工程於4月完工，包括改善園道鋪面及增設特色桌椅，讓人耳目一新。高雄市觀光局宣布，過去廣受好評的愛河市集也強勢回歸，本周起，連續3個周末都有特色市集，集結120間特色餐飲、原創手作，讓你沿岸賞景，又能吃得過癮！

高雄市觀光局自去年至今年4月，於愛河高雄橋至七賢橋兩側分段施工愛河改善工程，營造更親民的愛河環境。局長高閔琳首推河東觀賞愛河造型桌椅，方便民眾拿杯咖啡和簡易餐食到愛河畔悠閒賞景，另河西的園道鋪面改善讓民眾更易行走，才剛完工就吸引附近居民及遊客前來，深受民眾好評。

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▲河東路增設造型桌椅，方便民眾享用簡餐咖啡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲河東路增設造型桌椅，方便民眾享用簡餐咖啡。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨著改善工程完工，廣受好評的愛河市集也強勢回歸，這周起連續三個周末(5/27-28、6/3-4、6/10-11)下午2點至晚上9點辦理，就是要吸引民眾趕快來感受愛河的轉變。

一向在愛河市集超人氣的指標人氣店家在這周末皆有共襄盛舉，像是一開賣就在下午迅速完售的頑固油飯；特別選用歐洲產的米燉煮，起鍋的時候香氣撲鼻，一大鍋黃色米飯大方鋪上各式海鮮引起民眾圍觀的Paella real道地西班牙燉飯，每次總是大排長龍的豪邁美式風格Punch Hotdog胖奇熱狗堡，另還有120間各式特色風格餐飲及原創手作。

▲美式街頭風Punch Hotdog胖奇熱狗堡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式街頭風Punch Hotdog胖奇熱狗堡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Paella real道地西班牙燉飯。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Paella real道地西班牙燉飯。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局提醒，這次市集會場是在愛河河西中正路-五福路之間，較靠近五福路那端，和以往靠近中正路的位置不同，且活動辦理的3個周末攤位都有變化。

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