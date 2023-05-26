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社會 社會焦點 保障人權

快訊／相驗結果曝！男大生撞1700萬賓利不治　家屬悲赴殯儀館

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區22日發生一起車禍，一名劉姓男大生騎乘機車於路口左轉時，撞上對向直行的白色賓利轎車，劉男傷勢嚴重，家屬昨日上午忍痛拔管放棄急救。檢警今(26日)下午至殯儀館相驗，男大生家屬情緒相當激動，而李姓司機則在律師陪同下前往，全程面容沮喪，心情尚未平復。

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，左轉時與對向直行的賓利發生碰撞，當場血流如注、倒地不起，並且沒了呼吸心跳。

劉男被送往醫院搶救並接受開腦手術，雖然當日下午就恢復生命跡象，不過院方告知家屬，整體狀況仍不樂觀，需靠呼吸器維持生命，且預後狀況也不佳，若醒來也有成為植物人的風險。家屬考量後決定放棄治療，於昨(25日)上午9點多忍痛拔管，宣告死亡。

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男大生撞上1700萬限量賓利，當場噴飛倒地。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男騎士「左轉衝向千萬賓利」噴飛。（圖／記者許宥孺翻攝）

而駕駛賓利車的是一名30歲李姓男子，不過他不是車主，而是車主雇用多年的司機，當時正要將賓利開回原廠裝碳纖維，沒想到開出家門不到5分鐘，才買20天的新車就撞了。

事發當時，李姓司機也嚇壞了，趕緊下車關心劉姓男大生的傷況，並連絡車主到場，事後也2度到醫院關心男大生病況，同時也致送慰問金。據車主太太表示，司機睡不著也吃不下，整個狀況都很差，她也強調，「沒有人願意發生這種事，既然發生了就是面對，司機有遵守交通規則，沒有違規超速」。

檢警今日下午於殯儀館進行相驗程序，男大生家屬到場後情緒相當激動，而李姓司機則在律師陪同下到場，全程面容沮喪。檢察官相驗後，確認死因為外傷性顱腦損傷及顏面骨骨折，家屬對此沒有意見。

劉姓男大生撞上的這台賓利要價不斐，《東森新媒體ETtoday》曾訪問到車主太太，她表示，先生買的這台賓利是Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款，5月3日才剛交車，距事發當日不過落地20天。據了解，新車價是1550萬起，而當時車主是以1700萬購買，「配件能加的都加了，車子也已經花18萬包膜，開沒幾次」，目前車子已拖回原廠，後續打算維修，不過因是新款限量版，零件都要從國外寄回台灣，目前仍不清楚維修價格。

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