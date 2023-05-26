婚宴龍頭林皇宮遭踢爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失

▲高雄林皇宮 。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣婚宴龍頭「林園婚旅集團」旗下的高雄林皇宮，上月Buffet品牌「森林百匯」收攤，改由旗下品牌「廚窗港點」與「熊貓夾美食」接續營業。不過近日就有員工爆料，林皇宮不僅欠薪，餐廳環境更是髒亂、蟑螂老鼠橫行。衛生局今(26日)稽查後，發現至少有7項缺失，令業者限期改善。

受到新冠疫情影響，高雄林皇宮業績慘跌，日前有員工爆料公司經常欠薪，餐廳更是老鼠橫行。

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▲▼衛生局今日到林皇宮進行衛生稽查發現多項缺失。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局今(26日)派員前往餐廳稽查，現場勘查，該餐廳食品未離地放置及未覆蓋、分裝後的調味料未標示日期、部分器具破損、員工私人物品未專區放置、天花板髒污破損、地板應加強清潔等缺失，不符食品良好衛生規範準則。

衛生局指出，在營業場所病媒防治方面，作業場所佈放多處捕鼠用具，經查，該餐廳有病媒防治業者合約，每月施作1次，最近一次施作日期為5月3日，這些部分沒有缺失。

衛生局現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，令業者限期改善；若複查未改善，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

▲高雄林皇宮一樓改由「熊貓夾美食」進駐 。（圖／記者許宥孺攝）