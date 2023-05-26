曬衣頻被偷！高雄女報警「賊竟不是人」…看監視器傻眼：怎麼可能

▲衣服3番2次被偷！高雄女不忍了報警，竟抓到2隻小色狗。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名家住彌陀區舊港里的楊姓女子，19日氣呼呼的前往舊港派出所報案，她指稱住家曬衣場內晾曬的洋裝、衣服3番2次遭竊，實在忍無可忍，因此請求警方偵辦協助幫忙抓出偷衣賊。沒想到警方調閱監視器後發現，偷衣大盜竟然不是人，而是附近流浪的2隻小黑狗，也讓看到偷竊畫面後的楊女傻眼直呼「這怎麼可能！」

經警方調閱監視器比對，並未發現可疑人士，但卻發現2隻黑色流浪狗在案發現場徘徊；過沒多久，2隻小黑竟然跑進曬衣場內叼出女性衣物。

原來竊取衣物的「犯嫌」不是人，正是在附近徘徊流浪的2隻「小黑狗」；此時案情終於真相大白，同時也令在場偵辦此案的員警大呼「超傻眼！」

▲▼警方調閱監視器比對，發現竟是2隻小黑跑進曬衣場內叼出女性衣物。（圖／記者賴文萱翻攝）

當楊女看到晾曬的衣物被小黑狗叼走的畫面時，除了感到「傻眼」外，當場捶胸又跺腳直呼「這怎麼可能」⋯⋯頓時派出所內的氣氛也瞬間凝結。原來——所謂的「竊衣嫌犯」，竟是2隻小黑狗！先後共同犯案。

岡山警分局表示，維護治安是警方的職責，倘若民衆有任何需要警方協助之處，可撥打110專線聯繫，或至當地派出所通知警方到場處理。