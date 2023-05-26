快訊／左轉狠撞「1700萬限量賓利」　搶救67hrs男大生不治

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鼓山區日前（22日）發生一起車禍，一名劉姓男大生騎乘機車於路口左轉時，疑似被前方公車遮蔽視線，撞上對向直行的白色賓利轎車，導致劉男當場噴飛，被送醫搶救。由於傷勢嚴重，有成為植物人風險，家屬決定放棄救治，於昨日上午9點多宣告死亡。

這起事故發生在22日中午1點37分，警消獲報，鼓山區裕誠路、華榮路口發生一起車禍，員警到場後，發現路上四處都是碎片，有一名男子倒臥在馬路中央，躺在地上一動也不動，有好心人士擔心男子曬傷，主動替他撐傘避陽。救護人員隨後抵達現場，也緊急將男子送往醫院搶救。

▲▼男大生傷重倒地不起，車禍現場一片狼藉。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，22歲劉姓男大生騎乘機車沿裕誠路行駛，路口號誌燈為綠燈時，要左轉華榮路，未料卻與對向的30歲李姓男子駕駛的白色賓利發生碰撞，導致劉姓男大生身受重傷，當場沒了生命跡象，緊急被送往醫院搶救，而李姓駕駛則未受傷。

警方初步調查，劉姓男大生疑似跟隨在公車後方，導致行車視線受阻，沒發現對向有來車，左轉時才會與對向直行車發生碰撞。經檢測，雙方駕駛均無酒精反應，詳細肇事原因仍有待進一步釐清。

▲男大生騎車左轉衝向千萬賓利，人當場噴飛倒地。（圖／記者許宥孺翻攝）

劉姓男大生經醫院全力搶救後，雖於案發當日下午恢復生命跡象，不過因頭部受到嚴重撞擊，接受開腦手術後，狀況仍不樂觀，靠著呼吸器維持生命，醫療團隊也和家屬說明預後狀況，若醒來恐成為植物人，家屬考量後決定放棄治療，昨(25日)上午9點多宣告死亡。

家屬昨日下午至派出所製作筆錄，心情看似平靜，較無激烈情緒，而肇事的李姓司機也被依過失致死罪移送地檢署偵查。

劉姓男大生撞上的這台賓利要價不斐，《東森新媒體ETtoday》曾訪問到車主太太，她表示，先生買的這台賓利是Continental GT Mulliner 4.0L V8 2023限量款，5月3日才剛交車，距事發當日不過落地20天。據了解，新車價是1550萬起，而當時車主是以1700萬購買，「配件能加的都加了，車子也已經花18萬包膜，開沒幾次」，目前車子已拖回原廠，後續打算維修，不過因是新款限量版，零件都要從國外寄回台灣，目前仍不清楚維修價格。

▲賓利5/3才剛交車，車主太太當時還替愛車拍美照。（圖／車主太太提供）