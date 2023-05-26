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屏東殘疾男行乞「收到錢秒起立」！國中妹受騙爆哭

記者柯振中／綜合報導

屏東一名國中女生25日晚間看到路上有男子行動不便、坐在地上用手走路行乞，好心上前給了500元，沒想到男子竟將包子留在原地、把錢塞在口袋，接著起身走路離開，讓她崩潰爆哭，沒想到好意幫忙，竟然因此受騙，事件引起討論後，許多當地人也出面回應，附近常常有這種人出沒，千萬不要再受騙。

近日有民眾在「屏東大小事」社團分享，有名男子會在市區內坐在地上用手走路，旁邊還擺了一只碗，用來向路人行乞，模樣看起來相當可憐。

▲▼屏東殘疾男沿街行乞，收到錢竟站起身離開，國中妹受騙爆哭。（圖／翻攝臉書／屏東大小事）

▲▼屏東殘疾男沿街行乞，收到錢竟站起身離開。（圖／翻攝臉書／屏東大小事）

▲▼屏東殘疾男沿街行乞，收到錢竟站起身離開，國中妹受騙爆哭。（圖／翻攝臉書／屏東大小事）

不過，有名國中學生出於好意，遞給男子包子、500元鈔票，原本以為是做好事，沒想到男子收完錢以後，直接把包子放在原地，接著起身拿走乞討碗，直接步行離開，學生妹受騙上當，也難過得崩潰大哭，不曉得自己做錯什麼事。

民眾看完以後十分不捨，於是公開了手機拍攝的影片，呼籲鄉親不要再上當。而貼文曝光後，也有許多當地人回應，附近有許多做出相同舉動的人，通常只要給過一次，就會知道是騙人的把戲，不會再被同樣的招數騙了。

而學生妹的媽媽也在貼文下方回應，當時他們先拿吃的下車、給這名看似行動不便的男子，第二次則是拿錢過去，沒想到吃的被丟在一旁，錢則是立即收進口袋，雖然令人難過，但她也趁這個機會好好教育女兒，當作一次警惕。

根據《東森新聞》報導，屏東縣警歸來派出所所長許晉維表示，確實有接獲類似通報，不過因為是民眾自願施捨，只能以勸導為主，若不聽勸告，則會依照《社維法》開罰，最高開立1萬2,000元罰單。

 

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