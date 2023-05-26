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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨立委捲im.B詐騙案　侯家軍：賴清德的最高標準令人笑掉大牙

▲▼ 呂家愷針對鶯歌車站前迴轉道進行會勘 。（圖／呂家愷提供）

▲呂家愷。（圖／呂家愷提供）

記者崔至雲／新北報導

imB詐騙案不斷延燒，網路開始流傳各種政治人物與詐騙案主嫌合照，對於民進黨貼出詐騙主嫌與新北市長侯友宜多張合照。新北市議員呂家愷認為，黨主席賴清德與其放任民進黨中央潑髒水，不如以身作則，嚴厲譴責捲入詐騙案的民進黨立委陳歐珀，「賴清德的最高標準如果只是輕輕放下的警告，令人笑掉大牙」。

呂家愷表示，賴清德曾說「正常社交活動不因選舉攻防扭曲人性」，如今民進黨中央的人拿出照片就潑政治髒水，果然落實賴主席所說，扭曲的人性。

呂家愷提到，民進黨立委陳歐珀不論是座車或是服務處都是詐騙集團提供，坐享詐騙集團提供的服務，甚至有交通部官員在詐騙集團主嫌的豪宅開趴，請問民進黨表示了些什麼？除了陳歐珀心虛退選外，就僅僅是被民進黨廉政會給予「警告」。

呂家愷進一步說，對比陳歐珀捲入案件後的心虛退選，侯友宜當下就明確表示「歡迎民進黨趕快查我」，擔任過行政院長、副總統的賴清德，七年過去了，民進黨的最高標準檢驗好了嗎？

呂家愷認為，如果賴清德的最高標準如果只是輕輕放下的警告，真的會令人笑掉大牙，民進黨就是雙標的政黨，賴清德前腳才說，不必因為選舉攻防扭曲人性，沒想到民進黨中央後腳立刻打臉自家黨主席，拿出幾張照片就質疑別人，民進黨果然就是賴清德口中，把人性中的正面信任全盤毀棄的最佳例子。
 

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民進黨立委im.B詐騙賴清德陳歐珀

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