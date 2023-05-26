　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

詐騙簡訊警告「司法人員將上門槍斃」！眾人嚇：這也有到府服務？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲現在詐騙手法千奇百怪，民眾防不勝防。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著科技與網路進步，近年來不僅假訊息跟假新聞滿天飛，詐騙案例手法也日新月異。大陸近日瘋傳一則詐騙簡訊，要求民眾付清欠款，若不照做「將有司法人員帶槍上門執行槍斃」。奇葩文案一出，馬上登上微博熱搜榜，不少網友笑稱「現在上門服務都這麼好了嗎？」

北京市公安局官方微博「平安北京」近日轉發一則詐騙簡訊，內容指出「因您信貨詐騙，缺席出庭，已通過『天網』定位具體位置現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文禎）攜帶槍支帶隊，執行上門強制槍斃，詳情抖音搜索《執行風暴》或關注『中國法院網』瞭解詳情，14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。」

▲大陸不少民眾近日收到一則詐騙簡訊，內容聲稱「不繳款就槍決」。（圖／翻攝自微博）

▲大陸不少民眾近日收到一則詐騙簡訊，內容聲稱「不繳款就槍決」。（圖／翻攝自微博）

由於該則「槍決通知」的詐騙手法太過離奇，消息一出馬上登上微博熱搜，網友紛紛笑稱「社會發展的這麼快，槍決都能上門服務了」、「全國巡迴槍斃哈哈哈」、「這三個人挺忙啊」、「上門服務要收費嗎？」、「全國巡迴槍決」、「槍決通知太人性了」、「需要交子彈費嗎？開收據嗎？」、「全國跑是吧，算加班了」。

對此，「平安北京」也在文中無奈表示「就這，能說點什麼？無語死了…真的無語死了…」同時也提醒，根據中國法律，寫恐嚇信或以其他方法威脅他人生命安全等，可處5日以下拘留或人民幣500元（約新台幣2200元）以下罰款；情節嚴重者，處5日以上10日以下拘留，可以並處人民幣500元以下罰款。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
日本霰彈槍男「殺3人」躲議長家　1女逃出：裡面還有人
台南Josh被家暴上法院！調解委員狂說教　讓他氣炸
強颱瑪娃進逼「發陸警機率曝」！　雨彈強襲7地區
網美在飯店發現針孔　警證實：5組客人被偷拍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

詐騙簡訊警告「司法人員將上門槍斃」！眾人嚇：這也有到府服務？

夫妻愛愛一直沒懷孕　醫檢查驚「老公是女的」！

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」收費超佛　網驚：有骨氣

陸證實：中美商務部長將於APEC貿長會期間會談

香港籍貨輪擱淺蘇伊士運河　3艘拖船搶救下已重新浮起

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

「戀踩癖」噁男僱女生餵貓　脫光「偽裝墊腳袋」騙人踩他爽到露餡

比亞迪遭同業長城汽車舉報！兩款車型疑似「排放不達標」

國泰空服員態度變了？陸客：逐一用普通話問「要不要毛毯」

工程車撞完想逃逸！被奧迪猛力回撞「險摔下高架」

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

詐騙簡訊警告「司法人員將上門槍斃」！眾人嚇：這也有到府服務？

夫妻愛愛一直沒懷孕　醫檢查驚「老公是女的」！

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」收費超佛　網驚：有骨氣

陸證實：中美商務部長將於APEC貿長會期間會談

香港籍貨輪擱淺蘇伊士運河　3艘拖船搶救下已重新浮起

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

「戀踩癖」噁男僱女生餵貓　脫光「偽裝墊腳袋」騙人踩他爽到露餡

比亞迪遭同業長城汽車舉報！兩款車型疑似「排放不達標」

國泰空服員態度變了？陸客：逐一用普通話問「要不要毛毯」

工程車撞完想逃逸！被奧迪猛力回撞「險摔下高架」

日本霰彈槍男殺2警1女躲議長家！2女接連逃出　凶嫌疑是議長兒子

詐騙簡訊警告「司法人員將上門槍斃」！眾人嚇：這也有到府服務？

獅猿交鋒爭龍頭　克維斯對決曾仁和

美國154億軍援「首批刺針飛彈抵台」　軍方低調接收

瑪格羅比「踮腳→扁平足」大崩潰！　《Barbie芭比》預告曝光超歡樂

Jessica副業再惹議！　男友證實店面「欠租3個月」：會提告房東

夫妻愛愛一直沒懷孕　醫檢查驚「老公是女的」！

別帶著煩惱入睡！讀懂「10條清醒金句」，讓你豁然開朗

「美國隊長」爆上月低調求婚25歲女星！知情人全說了：夏天辦婚禮

工人用釘槍「氣瓶爆炸」雙腿膝蓋以下全斷　一地碎肉只找回腳掌

泰住家驚見4公尺眼鏡蛇　超勇大叔「5秒徒手制伏」

大陸熱門新聞

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

流浪漢擁碩士學歷！路邊幫學生「補英文」

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

詐騙簡訊新怪招！眾人收槍決通知傻眼

窺女鄰居洗澡…竟墜樓身亡！家屬怒告索賠

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

正妹體檢遭性侵！醫師「一張嘴」慘丟執照

「打屁股懲罰」險致命！9歲童被驗出急性腎衰竭

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

「下身失蹤妹」地鐵打卡拍照　2顆肉丸被看光

正妹情侶慘死峇里島　男方母：兒曾向我求救

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

更多熱門

相關新聞

有錢的地方　易成詐騙的溫床

有錢的地方　易成詐騙的溫床

前段時間，我的粉專收到一則訊息，有一位我不認識的人，突然跑來詢問我關於幣圈的事情，稍加詢問細節後，我便發現對方是遇到了詐騙，除了她自己的資產投入外，對方更是慫恿她去做信貸，於是，我便開始幫她處理這件事情。

陳歐珀捲詐騙風波僅予以警告　她諷：這就是民進黨民主DNA？

陳歐珀捲詐騙風波僅予以警告　她諷：這就是民進黨民主DNA？

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

假投資約咖啡店面交70萬！詐團車手栽了

陳歐珀涉im.B詐騙風波記警告　他批「反黑金成笑話」

陳歐珀涉im.B詐騙風波記警告　他批「反黑金成笑話」

癡情男愛上女網友想匯80萬　黑絲女行員出手了

癡情男愛上女網友想匯80萬　黑絲女行員出手了

關鍵字：

詐騙槍決通知

讀者迴響

熱門新聞

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

超商浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

網美在飯店發現針孔　警方：5組客人被偷拍

大拇趾發黑…男拿利器「整根剪斷」！腐肉味飄急診

王思佳否認說過「瞧不起窮人」！

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

59歲席曼寧積蓄「夠花40年」！　賣光房產照顧80歲父母

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面