詐騙簡訊警告「司法人員將上門槍斃」！眾人嚇：這也有到府服務？

▲現在詐騙手法千奇百怪，民眾防不勝防。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者閔文昱／綜合報導

隨著科技與網路進步，近年來不僅假訊息跟假新聞滿天飛，詐騙案例手法也日新月異。大陸近日瘋傳一則詐騙簡訊，要求民眾付清欠款，若不照做「將有司法人員帶槍上門執行槍斃」。奇葩文案一出，馬上登上微博熱搜榜，不少網友笑稱「現在上門服務都這麼好了嗎？」

北京市公安局官方微博「平安北京」近日轉發一則詐騙簡訊，內容指出「因您信貨詐騙，缺席出庭，已通過『天網』定位具體位置現已通知當地執法部門和司法人員（魏軍，王琳，郭文禎）攜帶槍支帶隊，執行上門強制槍斃，詳情抖音搜索《執行風暴》或關注『中國法院網』瞭解詳情，14點前自行app結清全部欠款可撤銷執行。」

▲大陸不少民眾近日收到一則詐騙簡訊，內容聲稱「不繳款就槍決」。（圖／翻攝自微博）

由於該則「槍決通知」的詐騙手法太過離奇，消息一出馬上登上微博熱搜，網友紛紛笑稱「社會發展的這麼快，槍決都能上門服務了」、「全國巡迴槍斃哈哈哈」、「這三個人挺忙啊」、「上門服務要收費嗎？」、「全國巡迴槍決」、「槍決通知太人性了」、「需要交子彈費嗎？開收據嗎？」、「全國跑是吧，算加班了」。

對此，「平安北京」也在文中無奈表示「就這，能說點什麼？無語死了…真的無語死了…」同時也提醒，根據中國法律，寫恐嚇信或以其他方法威脅他人生命安全等，可處5日以下拘留或人民幣500元（約新台幣2200元）以下罰款；情節嚴重者，處5日以上10日以下拘留，可以並處人民幣500元以下罰款。