竹聯大哥飯店囚禁凌虐「豬仔」1個月　肉票鼻青臉腫慘況曝光

▲北市北投警分局日前破獲自稱是竹聯幫信堂郭姓男子與王姓女友聯手誘騙民眾交出帳戶，並加以囚禁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

掃黑除惡！北市北投警分局日前破獲1名30歲郭姓男子自稱竹聯幫信堂大哥，從2022年8月至今年2月涉嫌在台中、桃園等地，以教導被害人操作虛擬貨幣及薪資轉帳為由，取得個人金融帳戶，甚至強押監禁梁姓被害人，並以傷害家人為由恐嚇擔任取款車手取款，期間更慘遭痛毆，最後才負傷報案。全案依組織等罪移送偵辦。

北投警方日前接獲梁姓被害人報案，恐懼指出他遭詐團拘禁在桃園某飯店1個多月，期間慘遭痛毆，更要他提供存摺、提款卡，甚至用家人生命威脅，逼他去當車手取款，甚至還到當舖借款10多萬，全對對方拿去吃喝玩樂。

全案經梁男報案後，北投分局立即成立專案小組，展開調查蒐證，發現該團首惡是竹聯幫旗下郭姓份子與王姓女友聯手指揮，以「假投資虛擬貨幣」方式實施詐騙民眾，被害人多達15人，損失金錢高達1千500萬餘元。

▲北投警分局日前破壞竹聯信堂拘禁被害人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經跟監蒐證後，掌握該首惡郭男等暴力犯罪事證後，並持搜索票、拘票兵分多路，到桃園、苗栗、台中等地，將郭男及共犯王女等共計6人分別拘捕到案，並查扣筆記型電腦1台、讀卡機1個、加密貨幣申請書、彩虹煙63根(內含三級毒品愷他命)63根(總毛重107.4公克)等證物，全案依違反刑法妨害自由、詐欺、組織犯罪防制條例、毒品等罪，將郭嫌等人移送地檢署偵辦。

北投分局呼籲，為了遏阻詐騙犯罪集團施用各種詐騙手法，騙取民眾個人所有的金融帳戶從事不法，民眾一定要有警覺心，如遇有疑似詐騙案件，應撥打165反詐騙專線、110報案電話進行查證，以有效遏阻詐騙，以避免成為詐欺犯罪集團覬覦目標，而警方將持續打擊各類型詐欺犯罪集團，以維護民眾財產安全及穩定社會治安。