屏東汽機車不停讓行人　21天取締281件…較去年同期+319%

▲取締交通違規。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為維護行人安全，屏東縣政府警察局自5月1日起配合警政署實施全國同步「路口不停讓行人大執法」，重點執法項目為「路口不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規停車與違規臨時停車、取締道路障礙」等，共開出1912件罰單，其中不禮讓行人的違規行為有281件，死傷案件1件，籲請用路人遵守相關規定，確保交通安全。

屏東縣警局統計5月1日至5月21日執法件數：路口不停讓行人取締281件違規，較去年同期67件增加214件（+319％）；非號誌化路口未依標誌標線號誌停車再開取締496件，較去年同期72件增加424件（+588％）；人行道違規停車與違規臨時停車取締1,064件，較去年同期203件增加861件（+335％）；道路障礙（例：攤販占用車道）取締71件，較去年同期20件增加51件（+255％），顯示民眾仍未養成「禮讓行人」的習慣。

經3週大執法後，分析5月1日至5月21日行人死傷事故，較去年同期3件事故減少2件，初見執法成效；為更有效降低行人事故發生，警察局分析統計轄區50處行人高發事故路口，並自5月22日起針對高發事故路口執行為期2週的精緻執法，以問題為導向，對症下藥，採高密度、高頻率落實執法，期能有效降低行人傷亡。

警察局長蔡文峰強調，警察局針對「路口不停讓行人」的行為持續貫徹執法，期望透過嚴格的執法，讓民眾養成停讓好習慣，提升車輛駕駛人與行人守法及互相尊重的意識，維護道路交通安全，同時也呼籲民眾行經路口、岔路、彎道減速慢行，養成防禦駕駛觀念，保護你我生命安全。