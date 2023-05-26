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日長野議長兒「合法擁4槍」殺2警2婦　荒謬動機首曝光

▲▼日本長野縣殺警案兇手青木政憲遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲青木政憲遭警方逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣中野市議長之子青木政憲25日持刀槍殺害4人，其中包含2名警察，而他26日凌晨終於落網。他被警方逮捕後則聲稱，殺人動機為遭到女性死者「言語攻擊」，才會砍人。而在看到警察後，擔憂自己會被警察射殺，因此便直接拿槍射擊警車上的2人。

根據《日本放送協會》報導，青木政憲被逮後自稱，25日當天在家中與66歲的村上幸枝、70歲的竹內靖子等2名女性鄰居發生爭執，因為不滿遭到對方口出惡言攻擊，因此持長刀砍殺2人。

他得知有人報警後，便衝出家門，在看到2名警察開著警車來到現場時，擔憂自己會「遭警察槍殺」，於是隨即拿出預藏的獵槍，朝還在車上的46歲警察玉井良樹與61歲警察池內卓夫開槍。青木之後便挾持母親、阿姨作為人質與警方僵持，直到26日凌晨才被逮。

青木政憲2015年起陸續取得獵槍、空氣槍等4種槍隻許可證，因此此次犯案工具也是合法取得的槍隻。他是長野縣中野市議會議長青木正道的長子，平時與父母、阿姨同住，而他的父親在殺人案發生後不到24小時，已主動向市議會請辭，並且獲得副議長同意。

另一方面，一名目擊民眾指出，當天他正在農田工作，突然有一名男子請他叫救護車，於是他便打電話給119，並在救護車抵達前替受傷的村上幸枝進行心肺復甦術。男子表示，當警車抵達現場後，青木政憲又突然出現，並且手上拿著疑似玩具槍的東西，怎知下一秒就突然朝駕駛座開槍。

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