日長野「迷彩男」連殺2警2平民！　57歲議長父24小時內閃電請辭

記者王佩翊／編譯

日本長野縣31歲男子青木政憲25日持刀與獵槍殺害2名警察與2名高齡女性，隨後躲進父親家中，與警方僵持12小時才被逮。而他事後被爆，不僅出身當地望族，父親更是現任中野市議會議長青木正道。青木正道26日已主動請辭議長一職，並獲得副議長許可。

▲青木政憲（左）殺害4人，父親青木正道（右）請辭議長一職。（圖／推特）



根據《信濃每日新聞》報導，長野縣中野市議會議事務局表示，議長青木正道26日已經正式提出辭職申請，而副議長也已同意。青木正道出身於中野市地方望族，家中數代經營果園，而犯案的31歲青木政憲原本也在家中的果園幫忙。

青木政憲25日下午先是持長刀殺害1名高齡女性，並在路邊開槍射擊獲報趕往現場的2名警察。他隨後又躲進議長官邸內，同時挾持包含母親、親戚以及鄰居等多人作為人質。嫌犯與警方陷入僵持狀態，直到當天晚間8時，嫌犯的母親成功脫困，而26日凌晨12時，嫌犯的阿姨也順利脫困。

嫌犯與警方僵持12小時後，終於在26日凌晨4時37分，自行走出住家大門，而警方也在家中發現另一名死者，經確認為70歲的鄰居竹內靖子。

嫌犯的同學表示，青木政憲的確從以前就有點怪怪的，但是從未做出如此出格的事情。而鄰居則表示，嫌犯是一個很成熟的人，不但會幫忙家裡的農業，也曾經經營冰淇淋店。