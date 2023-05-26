日長野2警察「還沒下車就中彈」！議長兒殺4人　與警對峙12小時

▲警方與嫌犯對峙近12小時，而該起事件一共造成4人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者王佩翊／編譯

日本長野縣一名身穿迷彩服的男子25日持長刀與槍枝攻擊路人，導致4人死亡，其中2人是接獲通報趕往現場的警察，當時2人還未下車就遭到嫌犯開槍擊中。根據調查，嫌犯是當地議長之子，並且持有4項空氣槍與獵槍的許可證。

根據《每日新聞》報導，國家公安委員長谷公一26日表示，發生在長野縣中野市的4死槍案嫌犯是57歲市議會議長青木正道的31歲長子青木政憲。青木家在當地經營一家歷史悠久的果園，主要栽培蘋果與水蜜桃，平時也經常協助地方鄉親與農民，因此風評良好。

警方25日下午4時26分接獲通報稱，有一名高齡女性遭一名身穿迷彩服的男性持刀刺殺。46歲的玉井良樹與61歲的池內卓夫接到指派後，駕駛著巡邏車前往現場。怎知待兩人抵達現場後，青木政憲便突然掏出預藏的槍枝朝警車的駕駛座與副駕駛座開槍。

2名警察當場中彈，其中池內卓夫胸口中彈，2人送院後皆不治身亡。嫌犯隨後逃回青木正道的家中，並綁架人質。警方與青木徹夜對峙，經過12個小時後，他才終於在26日凌晨4時自行走出自家大門，並當場被警方逮捕。調查人員同時也在屋內發現另一具高齡女性屍體，經確認是住在附近的70歲女性竹內靖子。