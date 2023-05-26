竟比鮮奶茶好喝！妹子「每天都要喝1杯」　內行也上癮：一生推

▲比起鮮奶茶，原PO更愛奶精飲品。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「愛到每天都要來一杯奶茶或奶綠！」一名妹子笑稱，她猶如成癮般，一天沒喝到奶精奶茶，就會鬱卒不已，而近日買了先喝道的奶綠與錫蘭奶茶，兩款讓她秒給5顆星。對此，原PO也狂求私藏名單，「有沒有奶茶人要推一下心目中的第一名？」內行分享「拜託去買茶聚，我一生推」、「茶湯會蜜香奶茶，我的愛！」

一名女網友在Dcard表示，比起鮮奶茶，她更愛奶精系列的手搖飲，「愛到每天都要來一杯奶茶或奶綠，一定要奶精！」原PO更認真直呼，若喝到鮮奶茶會鬱卒一整天，「相信一定有一派人懂我在迷什麼。」

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對此，原PO看到許多人推先喝道，身為奶茶人，她好奇買了「花開茉莉奶綠」與「錫蘭高地莊園奶茶」來嚐鮮一番，前者沒有化工怪味，也不會太澀，且喝起來清爽，若搭配珍珠應該更讚；後者紅茶基底香，也沒有澀澀的刮嘴感，兩款都讓她給5顆星收編。

不過原PO也希望多存一些口袋名單，這樣就可以天天換新口味，因此呼求大家多推薦「心目中的第一名奶精奶茶」。

底下引來一票奶茶控分享，「拜託去買茶聚，我一生推」、「清原的小芋圓奶茶」、「我就是被先喝道的蜜桃奶茶圈粉的！真的超讚」、「八曜和茶的奶綠或奶茶！超好喝」、「一沐日！第一次覺得奶精茶比鮮奶茶好喝」、「茶湯會蜜香奶茶，我的愛」、「龍角的觀音烤奶！超推」、「心目中第1名是春水堂，第2名是五十嵐」、「我超愛天仁茗茶的奶茶」。