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手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

▲▼手搖,飲料,大樂透,紙盒,茶飲,純喫茶。（圖／業者提供）

圖、文／純喫茶提供

近年來，手搖飲料聲勢水漲船高，嚐鮮風潮一波接一波，但近期物價不斷上漲，消費者的荷包不斷縮水，單杯飲料價格逼近百元，叫消費者該如何是好？部分網友哀號遍野，但有部分網友仍在找為自己的荷包找出路，他們提到其實買超商飲料滿划算的，滿常時候有在做優惠價或是組合購，對學生或是小資族來說其實很超值。但現在問題來了！到底要怎麼選才是最靠近手搖茶攤現調的風味。

▲▼手搖,飲料,大樂透,紙盒,茶飲,純喫茶。（圖／業者提供）

內行人指出，其實從包裝上來看就可以刪除掉一大票品項，手搖茶是個不能久放的飲品，不冰也會壞掉，而我們常見的寶特瓶茶通常可冰可不冰，細看它的有限期限也長達半年以上，相對它的茶風味上比現泡的一定有落差。所以內行人都轉往了新鮮屋紙盒包裝的茶飲，據說紙盒裝的茶比寶特瓶茶更新鮮更有茶香味，它的有限期限僅有15天，對比半年以上的寶特瓶茶，相對更新鮮，然而，我們最廣受討論的紙盒茶飲就是純喫茶了！

▲▼手搖,飲料,大樂透,紙盒,茶飲,純喫茶。（圖／業者提供）

網友皆在討論：「純喫茶真的划算，雖然價格不能跟麥香比，但口味真的不一樣」、「有些紙盒包裝茶也都默默地漲價到30元了！」、「紙盒裝=新鮮屋=新鮮，可以這樣等號嗎><」、「現在都不買手搖店了！真的！」，除了包裝材質跟茶香味之外，更重要的是，純喫茶口味不只有純茶系列還有水果茶系列，容量也跟外面手搖大杯差不多，每瓶還都不超過30元！想喝無糖，還有無糖綠可以選！你說，這能叫人不買嗎？！

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