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大冰奶輸了！妹子喝「這杯手搖飲」狂拉12次　他不信邪…GG了

上廁所示意圖。（圖／網友提供）

▲原PO喝了玫瑰茶，結果狂拉12次肚子。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

這效果超越大冰奶了吧！一款手搖飲日前掀起熱議，因為有妹子買了一杯來喝，被閨蜜提醒「這個會拉肚子喔！」沒想到，回家後短短2小時內，她真的狂拉6次肚子，差點沒睡在廁所，最後總計拉了12次。就有不信邪的網友實測，結果崩潰直呼「什麼時候才能好？」還有大批過來人認證，話題引發討論。

前幾天有妹子在●【爆怨公社】●表示，她在該間手搖飲點了一杯玫瑰美妍冰茶，閨蜜看到照片後，就傳訊息提醒「這個會拉肚子喔！」原PO仔細一看，才發現店家有在飲料封膜上貼出「飲用前提醒」的貼紙。

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只見貼紙上面印著，「玫瑰易使腸道順暢，若您首次喝玫瑰茶，請先試喝300cc，無特殊反應即可再酌量增加」、「飲用後約2-3小時會有舒暢現象，請自行控管時間。」讓原PO意想不到的是，她7點多回家到9點多，已經拉了6次，「平常沒便秘習慣的我，覺得這飲料根本是浣腸藥吧！」

原PO事後也在臉書更新狀態，最後整整拉了12次，才結束拉肚子模式，嚇得直呼，「下一次不會再點玫瑰類的飲料了」、「珍惜生命遠離玫瑰」。

▲▼ 。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

▲店家特地貼提醒，要客人先試喝再酌量飲用。（圖／翻攝自●【爆怨公社】●）

就有人看到貼文後，不信邪地去買來試喝，結果超崩潰，「前20分鐘沒有感覺，20分鐘過後跑去蹲著廁所，每當我以為結束的時候，清潔完畢站起來……又想坐下了」，忍不住hashtag「#我已經蹲了一小時多了」、「#什麼時候才能好？」

留言處瞬間爆出熱議，就有人也直勸不要輕易嘗試，「我老婆公司團訂，結果組隊攻佔wc副本」、「有次，無意間也買了這杯，結果那一整天，都在馬桶上唱B-box」、「這要買回家坐在馬桶喝，不要邊走邊喝。」但反而吸引一票網友躍躍欲試，「對於便秘的我有點想試看看哈哈」、「不就比早餐店奶茶厲害？我也想去嘗試了。」

還有人則指出，「玫瑰本來就有這種效果……這不是常識嗎？化學玫瑰還沒這麼好，一定要茶包的乾玫瑰，泡出來的比較有效」、「玫瑰花茶中含有各種有機酸，有助提高消化能力」、「個人覺得要看體質，我喝過這二種都超無感；但是同事一喝，15分後就上馬桶相親相愛了」、「我喝過玫瑰茶包，真的母湯，跑廁所大概有十次」、「超商那個美妍社也是可以啊！半夜1:50待到2:50還在咕嚕！」

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