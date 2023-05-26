「2023桃園盃三對三籃球賽」開放報名　張善政：邀請全國球友一起

記者沈繼昌／桃園報導

「2023第七屆桃園盃全國三對三籃球賽」今夏盛大舉行，市長張善政今（26）日在宣傳記者會上表示，每年一度的桃園盃全國三對三籃球賽明（27）日中午起開放報名，本屆賽事除設有少年、青少年、青年、社會、壯年、長青等適合各年齡層參與組別外，特別增設「自由格鬥組」，邀請UBA大專籃球聯賽一級球員與棒球球星陽耀勳跨界組成「魔王戰隊」，讓全國好手能一較高下。

▲桃園市長張善政今天主持「2023第七屆桃園盃全國三對三籃球賽」記者會，籲請全國球友踴躍報名。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政表示，桃園市府整合在地資源，這項賽事還邀請桃園永豐雲豹籃球隊球員盧捷閔、羅振峰擔任賽事代言人，另還有「桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew」相挺，號召全國籃球好手踴躍參賽。

▲桃園市長張善政今天主持「2023第七屆桃園盃全國三對三籃球賽」記者會，致贈賽事代言人永豐雲豹的盧捷閔、羅振峰紀念球。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政也提到，桃園盃全國三對三籃球賽已邁入第7屆，是全國規模最大的籃球盛事之一，每年吸引超過8,000人參賽。今年賽事除總獎金高達60萬元外，更以「超感動！超敢鬥！」為精神口號，鼓勵每位選手在球場上帶著敢衝、永不放棄精神勇於挑戰，希望透過此項比賽，持續提升桃園與全國籃球風氣，發掘更多明日之星。

▲桃園市長張善政今天主持「2023第七屆桃園盃全國三對三籃球賽」記者會，會上與體育局長許彥輝、陽耀勳與賽事代言人永豐雲豹盧捷閔、羅振峰主持開幕儀式。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政回憶，他非常喜愛籃球，在高中與大學時代時常參與籃球運動，每當觀賞NBA、UBA、國內職籃等賽事時都會感到熱血沸騰，希望參賽者透過本次比賽以球會友、再創佳績。

擔任賽事代言人的盧捷閔、羅振峰則說，很開心受邀擔任代言人，永豐雲豹是桃園在地球隊，很榮幸為桃園舉辦的賽事盡一份心力。三對三籃球賽雖與全場比賽有所差異，但仍能從中學習團隊合作及單打的技巧，這都是籃球競技中很重要的一環。

▲「2023第七屆桃園盃全國三對三籃球賽」記者會上，魔王戰隊的職棒球星陽耀勳當場垂直跳躍力測試。（圖／記者沈繼昌攝）

前職棒球星、跨界參與「魔王戰隊」的台中成棒隊陽耀勳說，平時就喜歡打籃球，很高興能與專業籃球員同台享受籃球樂趣。他還代表體驗專業的跳高測試器，現場進行垂直跳躍力體能測試，結果摸到最頂端進3米高度，當場讓球迷嚇了一跳。

市府體育局長許彥輝說，桃園盃全國三對三籃球賽是國內暑期最熱門的籃球比賽，今年預賽與複賽將於7月22日、23日、29日在桃園高中光電籃球場、桃園區三民運動公園籃球場、龍潭區國道三號高架橋下籃球場等三地同時開打，決賽則於7月30日在元智大學體育館舉行。

許彥輝強調，這次比賽將比照職籃選秀體測會規格舉辦「職籃選秀體能測試體驗會」，選手參與4種體測項目，並由專業人員提供建言，如同職業選手體驗。賽事則從明（27）日中午開放報名，免報名費與保證金，報名成功後可獲活動紀念T-Shirt一件，更多資訊可至「桃園盃全國三對三籃球賽」臉書粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/TAOYUANCUP3ON3/）查詢。