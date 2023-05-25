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放1歲女兒在家與男友出遊　女兒慘遭餓死隱匿4年！荒唐媽下場曝

▲桃園市王姓女子於2015年產下1女，後因丈夫入獄服刑鬧離婚，但卻怠於照顧女兒，每天只早晚餵奶一次，同年11月外出與男友遊玩，獨留女兒在家中無人照顧，返家後發現已死亡。（示意圖／達志影像）

▲桃園市王姓女子於2015年產下1女，後因丈夫入獄服刑鬧離婚，同年11月外出與男友遊玩，獨留女兒在家中無人照顧，返家後發現已死亡。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓女子於2015年10月產下1女，後來因丈夫入獄服刑，2人為此鬧離婚，王女獨自扶養1歲女兒，但卻怠於照護，每天僅早晚各餵奶一次，同年11月，王女與新男友出遊，卻將1歲女兒獨留家中，3天後返家發現女兒已餓死，王女隱匿不趕聲張，也拒絕衛生所寄來疫苗接種聲明書，後來衛生所與警方人員直覺有異主動追查，王女隱匿4年後才向警方自首；桃園地院今（25）日上午依遺棄致死罪判決王女5年有期徒刑，還可上訴。

地院判決書指出，案發時約廿餘歲的王姓女子，於2015年7月間結婚，同年10月間產下1女，後來因丈夫因案入監服刑，王女獨自照顧女嬰，王女後來與丈夫鬧離婚，以致對女嬰心懷怨恨，明知女嬰未滿1歲，發育尚未完成，竟怠於照顧，每天僅早晚餵奶一次。翌年10月19日起21日止；11月18日至20日止，兩度將未滿1歲女嬰獨留在租屋處外出與新男友遊玩，其中第二次返回租屋處，發現女嬰已死亡，王女擔心東窗事發，一直隱匿女嬰已死亡事實。

判決書還指出，本案因女嬰未按時接種疫苗，經桃園市蘆竹區衛生所護理師詢問女嬰祖母，祖母聲稱女嬰係由生母王女照顧，護理師轉而向王女確認，但王女又推稱是由祖母照顧，二人說法顯有出入，因此於2022年2月24日通報警方協尋兒童，經由警方報請檢察官指揮偵辦，警方原本只是單純懷疑女嬰為失蹤人口，將尋找女嬰下落列為追查重點，王女則主動於2022年7月27日向警方自首，坦承女嬰已死亡一事，警方始獲上情，報請檢方相驗。

桃園地院審理時，王女坦承犯行，但辯稱始終都一直獨自照顧女兒，即便有事沒帶在身邊，也會請人幫忙照顧；其辯護人亦辯稱，被告王女幼時缺乏雙親照顧關懷，從小獨自生活，成長過程充滿坎坷與創傷，生下女嬰不久後，丈夫入獄服刑，更對王女提出離婚請求，導致頓失經濟支持，遭受精神上打擊，身心俱疲且不堪負荷，才導致本件憾事發生。

法官審酌，辯護人雖請求給予被告緩刑之機會，惟本案宣告刑已逾2年，與刑法第74條第1項所定得為緩刑宣告之要件不符，自不得為緩刑之宣告，法院合議庭依遺棄致死罪判決王女5年有期徒刑，本案還可上訴。

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