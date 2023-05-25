　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大嫂葬禮上「偷拔阿嬤金戒指」事後急歸還！妹子聽原因淚喊：祂顯靈了

▲▼葬禮，棺材，喪禮，相驗，死亡。（圖／視覺中國）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

長輩離世後遺產和遺物分配，經常導致親人吵架。一名女網友透露，奶奶過世之後，大嫂一直來搶遺物，就連奶奶平時戴在手上的金戒指，也被對方偷拔走，但鬥不過對方，她只能暗自難過。奇怪的是，過了一段時間後，大嫂突然急忙將飾品和金戒指歸還，事後才知道，原來大嫂拿走戒指後竟連日狂做惡夢。

原PO在匿名公社發文表示，她先前用第一份薪水買了一枚金戒指送給奶奶，對方非常喜歡，一戴就是10年。不過近來對方過世，她在瞻仰遺容時，卻發現那枚金戒指不翼而飛，「我問葬儀社他們說是大嫂拔掉的」。不過事後大嫂卻堅決否認，還強調「戒指是我結婚時送的」，她當下因為鬥不過對方只好作罷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也忍不住抱怨，當初哥哥離世，大嫂就說「我不算孫媳婦了」，拒絕幫忙照顧奶奶。結果奶奶一過世，對方就開始想搶遺產，包括老家、存摺和金飾等，最後是小嬸嬸出來幫忙說話，她才勉強分到老家。

不過奇怪的是，大嫂近來突然跑到她公司找人，還把戒指和首飾等全都歸還，正當她摸不著頭緒時，才知道原來是因為大嫂做了好幾天惡夢，都看到奶奶站在床尾瞪她，即使換房間睡也一樣，後來跑到佛桌下面睡覺，還是能聽到奶奶的聲音，所以才會趕快把東西還給她。

▲香皂,肥皂,照護,老人,阿嬤,護理師,照服人員,獨居,臥病。（圖／視覺中國）

原PO男友得知這件事後，認為應該是大嫂做了虧心事才會良心不安。她則認為整件事很靈異且不可思議，「我相信是奶奶顯靈了」，非常感謝奶奶。

不少人看到後紛紛表示，「有這種大嫂真是辛苦妳了，活該被教訓！該是妳的就要去爭取，不要覺得搶不過就算了」、「雖然一枚戒指沒有多貴重，但已能看出一個人性的高低」、「真的大快人心，你大嫂就是欠教訓」、「奶奶真的好疼你」、「真的不要做虧心事」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近
快訊／史上最貪女檢！　陳玉珍遭重判12年
解封後　醫驚見ICU「1類重症變多了」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

霹靂迷手刀開搶！超浮誇「暴君羅喉」造型酒來了　限量999組

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

快訊／全家APP當機「只能付現金」　APP點數、咖啡寄杯消失

好市多推「超酷炫新玩具」　價格讓家長也暴動了！網曝1缺點

鼓勵技職好手在地就學　新北教育局祭出百萬獎學金

台旅行團遊濟州島出車禍　「7人輕傷」已出院！人在飯店休息中

【廣編】理解包容跨性別青少年　以關心陪伴開拓自信人生

妹子餐廳訂位！這1姓氏「超難分解」　店員聽錯尷尬了

面對悲傷想哭就哭吧！心理師走出婚變「邊跑邊哭」活出有力量人生

瑪娃周末拐彎！專家曝1前提下「颱風繞一圈後恐回到台灣附近」

霹靂迷手刀開搶！超浮誇「暴君羅喉」造型酒來了　限量999組

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

許雅晴、林琬清上演神逆轉　挺進大馬大師賽8強

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

快許願！　久違的「天赦日」要來了

快訊／統一發票3、4月中獎號碼出爐

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

補班地獄確定掰了！明年剩「1天」要補班

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

更多熱門

相關新聞

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆：你沒那個資格

逛街看到鑽石項鍊！老公秒嗆：你沒那個資格

結婚以後沒買過什麼奢侈品，結果想買項鍊卻被嗆沒資格！一名女網友發文表示，日前逛好市多時，剛好看到鑽石項鍊，於是便問老公能不能買？豈料話才一出，就被回「你沒那個資格」，讓她很受傷。事後老公雖然道歉，但她也想起其他傷人的話，讓她內心變得很黑暗。

幼兒園老師突喊他名字！人夫「大腦空白」嚇瘋

幼兒園老師突喊他名字！人夫「大腦空白」嚇瘋

餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走

餐點送別墅「女主人見她秒淚崩」　外送員默默騎走

5月底就要結婚！　她卻愛上公司副理：想悔婚了

5月底就要結婚！　她卻愛上公司副理：想悔婚了

弟偷報扶養爸媽　「搶免稅額」他傻了

弟偷報扶養爸媽　「搶免稅額」他傻了

關鍵字：

奶奶金戒指大嫂顯靈匿名公社惡夢

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面