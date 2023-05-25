大嫂葬禮上「偷拔阿嬤金戒指」事後急歸還！妹子聽原因淚喊：祂顯靈了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／視覺中國，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

長輩離世後遺產和遺物分配，經常導致親人吵架。一名女網友透露，奶奶過世之後，大嫂一直來搶遺物，就連奶奶平時戴在手上的金戒指，也被對方偷拔走，但鬥不過對方，她只能暗自難過。奇怪的是，過了一段時間後，大嫂突然急忙將飾品和金戒指歸還，事後才知道，原來大嫂拿走戒指後竟連日狂做惡夢。

原PO在匿名公社發文表示，她先前用第一份薪水買了一枚金戒指送給奶奶，對方非常喜歡，一戴就是10年。不過近來對方過世，她在瞻仰遺容時，卻發現那枚金戒指不翼而飛，「我問葬儀社他們說是大嫂拔掉的」。不過事後大嫂卻堅決否認，還強調「戒指是我結婚時送的」，她當下因為鬥不過對方只好作罷。

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原PO也忍不住抱怨，當初哥哥離世，大嫂就說「我不算孫媳婦了」，拒絕幫忙照顧奶奶。結果奶奶一過世，對方就開始想搶遺產，包括老家、存摺和金飾等，最後是小嬸嬸出來幫忙說話，她才勉強分到老家。

不過奇怪的是，大嫂近來突然跑到她公司找人，還把戒指和首飾等全都歸還，正當她摸不著頭緒時，才知道原來是因為大嫂做了好幾天惡夢，都看到奶奶站在床尾瞪她，即使換房間睡也一樣，後來跑到佛桌下面睡覺，還是能聽到奶奶的聲音，所以才會趕快把東西還給她。

原PO男友得知這件事後，認為應該是大嫂做了虧心事才會良心不安。她則認為整件事很靈異且不可思議，「我相信是奶奶顯靈了」，非常感謝奶奶。

不少人看到後紛紛表示，「有這種大嫂真是辛苦妳了，活該被教訓！該是妳的就要去爭取，不要覺得搶不過就算了」、「雖然一枚戒指沒有多貴重，但已能看出一個人性的高低」、「真的大快人心，你大嫂就是欠教訓」、「奶奶真的好疼你」、「真的不要做虧心事」。