幼兒園老師突喊他名字！人夫「大腦一片空白」嚇瘋：世界真小

▲人夫在兒子的幼兒園活動上，碰到前女友在園所當老師，本來想默默避開，但卻被對方故意叫住。（示意圖，非當事者／CFP）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

對於前任不少人都抱著「永不相見」的想法。不過一名人夫分享表示，日前跟老婆一同到幼兒園參加兒子的母親節活動，竟意外發現老師是當年不歡而散的前女友，他本想逃跑，沒想到對方卻故意喊他全名，老婆立刻懷疑反問「為什麼老師會知道你的本名？」讓他當下腦袋一片空白，大嘆這個世界還真小。

一名男網友昨（16）日在於「匿名公社」上分享，表示上週五兒子的幼稚園舉辦母親節活動，從沒參加過的他這次答應去幫忙拍照，「到入口排隊入場時居然發現，他們某班的老師居然是我前女友，最尷尬的是我跟她當初是『非常不愉快分手』」，而對方也有認出他來。

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活動結束前是前女友負責在門口幫大家拍照，原PO本來不想拍照，打算直接離開，「結果她看到後，就很故意的喊我的名字，要我去跟老婆小孩一起照相」。原PO老婆立刻覺得奇怪，質問「為何老師會知道名字？」讓原PO不爽表示「害我不知道怎麼回答，媽的超傻眼的居然這樣弄我」。

貼文引起網友討論，不少人幽默回覆，「出來（玩）總是要還的」、「愛有多深 遺忘就需要有多久」、「地球是圓的」、「那麼巧，這樣也能遇到」、「誠實稟告就好，說謊只會更慘喔」、「台灣真的很小啦，我前妻的妹妹是我現在主管的太太，尾牙看到差點嚇死」。

也有人認為，原PO該不會是以前做了什麼荒唐事吧？「該不會是你當初對不起人家，所以才不敢跟老婆坦言的吧？」、「善有善報 惡有惡報」、「看吧，台灣沒多大，這下尷尬了」。

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